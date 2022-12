Si divertirte quieres, participar en un acertijo visual debes. Los que tienen un límite de tiempo son los más difíciles y más entretenidos que circulan en Internet. Justamente, aquí tienes la oportunidad de sumarte a uno así: en solo 4 segundos debes hallar la palaba ‘Pesar’ en la imagen. ¡Vamos!

Cada segundo es muy importante en esta prueba. No pierdas el tiempo. Si decidiste participar en el desafío, asegúrate de solo pensar en el mismo. Olvídate de todo lo demás. Las responsabilidades que tengas deben pasar a segundo plano por un momento. ¡Es ahora o nunca! ¡Demuestra tu capacidad visual!

Antes de que comiences a buscar la palabra ‘Pesar’ en la imagen, te queremos informar lo siguiente: nos hemos enterado que en las redes sociales se comenta que este acertijo visual es imposible de superar. Sobre ello, debemos decir que es totalmente falso. No existe ningún desafío que sea así.

Mira aquí la imagen del acertijo visual

¿Qué podemos apreciar en la imagen del acertijo visual? Pues varias palabras ‘Besar’, pero no son las únicas. También está ‘Pesar’, la cual debes hallar ahora mismo. Recuerda que solo cuentas con 4 segundos para hacerlo. No te confíes. Prepárate antes de participar. No es mala idea tomar asiento.

¿Eres capaz de encontrar la palabra ‘Pesar’ en esta ilustración? Tienes 4 segundos para hacerlo. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del acertijo visual

Como solo se tiene 4 segundos para ubicar la palabra ‘Pesar’, casi nadie ha sido capaz de superar el acertijo visual que te traemos hoy. Nosotros somos conscientes de ello. Es por eso que en este punto de la nota damos a conocer la ubicación de dicha palabra en la imagen.

En esta imagen se indica dónde está la palabra ‘Pesar’. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un acertijo?

Un acertijo visual es lo que hará que tengas un día divertido. Consiste en encontrar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Algunos poseen un límite de tiempo. En otras palabras, te piden ubicar algo en concreto rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales o retos virales.

¿Te gustaría participar en otro acertijo?

Si deseas sumarte a otro acertijo visual, te agradará saber que en la página web de Depor hay muchos. Claro está, no todos tienen el mismo nivel de dificultad (unos pueden ser fáciles de superar, mientras que otros bien difíciles), pero sí poseen el mismo objetivo: entretener a la gente. ¡Ya lo sabes! ¡Hasta la próxima!

Si quieres tener mayor información de Depor, te recomendamos que sigas nuestras redes sociales más activas que te presentamos a continuación.