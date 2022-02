Saca tus mejores habilidades como cazador para dar con un lobo feroz que se infiltró entre la imagen de este desafío visual, el cual debes resolver en un mínimo tiempo, es decir, no más de 5 segundos. ¿Te crees capaz de resolverlo para así salir airoso entre los demás usuarios en la actualidad? Sabemos que sí, creemos en ti, pero solo tú podrás darnos la razón. Encuentra a ese animal y luego súmate a la gran mochila de virales que tenemos preparados para ti en estos días del año.

¿Qué debes hacer? Pues es simple: lo único que tienes que hacer es decirnos cuál es la ubicación exacta del lobo que se encuentra acechando al zorro, pero a pesar que la indicación sea sencilla pues te advertimos que no te confíes. En la ilustración del reto viral de hoy se puede ver al pequeño cánido descansando pero a la vez inquieto, es que siente la mirada de uno de los más temidos depredadores.

Algunas veces al día, pensamos en cómo pasar el tiempo libre que tenemos. Sabemos que debemos buscar actividades que no sean ocio barato, pero sí que no sean costosas. La oferta es demasiada, pero lo que debemos ubicar es aquella nota que nos ayude en diferentes circunstancias como lo son los retos virales o desafíos visuales. ¿Por qué? Porque mejoran nuestro rendimiento conductual.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

¿Puedes ver dónde está el lobo en la imagen? Este acertijo visual fue casi imposible de resolver por los internautas.| Foto: Raven S. Fox

¡Te superaste a ti mismo en solo segundos! Queremos felicitarte por dar con la solución en un tiempo récord. ¿Qué? ¿No has podido dar aún con ese lobo? Lo sentimos, pero te habíamos advertido que no es un reto fácil de resolver. Y ojo, no te sientas mal, es que no es un reto para todos. Tal es así que solo un grupo selecto lo ha encontrado en ese parámetro de segundos.

Tranquilo, te brindamos algunos segundos más. ¿Puede que con 5 segundos adicionales des, efectivamente, con ese ‘animal’? Si no es así, no te preocupes. A continuación, te compartimos la respuesta de este reto visual que ha puesto de cabeza las redes sociales. Como podrás observar, el truco para llegar a la respuesta está en prestarle atención a los detalles. ¿Te lo imaginabas?

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Si llegaste a este punto es porque tienes solo dos opciones: fracasaste en tu intento por encontrar al lobo oculto o verdaderamente hallaste el objetivo. Si ocurrió lo primero, no te preocupes. Pues a continuación te dejamos la solución del acertijo lógico.

Aquí te dejamos la ubicación del lobo en el acertijo visual que es viral en todas las redes sociales.| Foto: Raven S. Fox

