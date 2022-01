Cada desafío visual nos permite comprender qué tan hábiles somos para superar ciertos estímulos, cuán preparados estamos y qué tanto hemos aprendido de ejemplos anteriores. Pues llegó un acertijo tendencia en redes sociales que pretenderá jugar con todo lo antes mencionado, pero en tu contra. ¿Preparado para lo que viene? Dicen que cada vez que uno se enfrenta a la adversidad, salen a relucir sus mejores virtudes, pues este es una gran prueba viral que deberías pasar si crees tener el nivel. Pues vamos.

De todos los acertijos visuales que hemos preparado siempre para ti, llegó el que te será más difícil resolver en cuestión de segundos. Mira que te daremos hasta un sexto de minuto, pero podrías necesitar más, porque el reto viral en redes sociales ha desatado todo tipo de comentarios. Así que prepárate para afrontarlo en la actualidad.

En breve, veremos una imagen que ha sido catalogada como una de las más espectaculares y sencillas que el ser humano ha podido generar. Es que nos pide ubicar un objetivo en conciso. tres rostros ocultos en la fotografía de los niños en la playa jugando con la arena. Pero el mayor de los problemas es que, si bien ves dos, el tercero es todo un desafío.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Encuentra los tres rostros en este desafío visual donde han fallado el 98% de participantes. (Foto: Facebook/Milenio)

Te pedimos que no entres en pánico si no logras dar con la respuesta. Consideramos desde un inicio que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

Si ya diste con la solución, seguro que fue porque eres todo un ‘crack’ en este tema. Seguro que te pareció muy entretenido, también, pero sabemos que no es tan sencillo para muchos de los usuarios. Si eres de los que respondió acertadamente y en el tiempo límite, genial por ti. Si eres de los que no pudo dar con la respuesta, no te preocupes, que para eso estamos.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Llegaste hasta aquí, así que te revelaremos la ubicación exacta de la respuesta. No será difícil cuando veas la imagen que te mostramos a continuación, solo tenías que ser más persuasivo para tratar de dar con lo que rompe el molde de esta gráfica. Si te fijas bien, la mirarás en el centro de la imagen. He ahí donde radica la solución. Si aún tienes dudas, te recomendamos mirar la composición para que puedas revisarla con detenimiento.

Solución: aquí se encuentran los tres rostros en este desafío visual donde han fallado el 98% de participantes. (Foto: Facebook/Milenio)

¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? ¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

PSG le da 92 segundos a hincha para que se lleve lo que pueda de su nueva tienda. (Video fuente: PSG TV)