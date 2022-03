Nunca antes un test psicológico había puesto contra las cuerdas a tantas personas. ¿Te animas a pasar por este reto viral en la actualidad? Para el siguiente acertijo visual solo tienes responder una simple pero, no por eso, fácil pregunta que tenemos para ti: ¿quién es el esposo de Susana, la mujer que sufre amnesia temporal? Recuerda que la forma en la que solemos pensar está condicionada a cuál de los dos lados de nuestro cerebro es el que más domina en cada persona, por lo que este reto viral podrá evaluar a la perfección tu percepción.

No importa la edad que tengas, ejercitar tu cerebro es vital para mejorar tu memoria y tu concentración. Y es preferible comenzar el proceso a una edad más temprana para que la salud de tu cerebro no disminuya a medida que maduras. Actividades como acertijos, rompecabezas y aprender otro idioma pueden beneficiar a tu mente, así que más te vale tomar enserio este reto viral.

El desafío fue creado y compartido por ‘Genial.Guru’, y no deja de sorprender a miles de cibernautas, quienes rápidamente dieron a conocer sus impresiones. Si por alguna razón sientes que el acertijo viral te supera, quedas invitado a ver el final de la nota para conocer cuál de los dos hombres es el verdadero esposo de la mujer en la imagen. No tienes mucho tiempo. Buena suerte.

IMAGEN COMPLETA

Adivina quién es el esposo de la mujer en este acertijo visual (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL TEST

¿Qué pasó? ¿Te diste por vencido luego de no lograr dar con la respuesta? Tranquilo, no te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, descuida, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos cuanto antes.

Como bien podrás ver en la solución de este acertijo visual que hoy te presentamos, el hombre que resultó ser el esposo de la mujer con amnesia temporal era el que se encontraba a la derecha. Según revelaron los propios creadores del desafío, es el segundo sujeto quien lleva un anillo de compromiso en el dedo, por lo que es evidente que él es la pareja de Susana. De locos.

Solución: descubre quién es el esposo de la mujer en la siguiente imagen (Foto: Facebook).

¿QUÉ ES UN TEST VIRAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

¿CUÁL ES SU ORIGEN?

De acuerdo a Wikipedia, los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920. Estos cuestionarios “tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas”. En estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés por saber más sobre su forma de ser.

