Es tiempo de que demuestres de qué estás hecho(a) con un acertijo visual que solo los inteligentes pueden resolver. ¿En qué consiste el desafío? Tienes que ubicar la letra ‘n’ en la imagen. Pero antes de que comiences a buscar, te informamos que debes hallarla en menos de 10 segundos.

Es muy probable que la prueba que te traemos en esta ocasión sea la más complicada de superar de esta semana. Y es que son muchos los usuarios que han decidido participar y solo unos cuantos han sido capaces de decir “lo logré”. Sin duda, eso es algo impactante para nosotros.

Ten en cuenta que no buscamos asustarte, tan solo queremos dejarte en claro que no debes confiarte. Prepárate antes de participar. A simple vista parece que solo hay letras ‘m’ en la imagen, pero no es verdad. Si prestas atención a los detalles, encontrarás la letra ‘n’ en menos de 10 segundos.

Mira aquí la imagen del acertijo visual

A simple vista no se aprecia la letra ‘n’ en esta ilustración. (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del acertijo visual

Este acertijo visual posee un elevado nivel de dificultad. Es por eso que nos hemos visto en la obligación de informar en qué parte de la imagen se encuentra exactamente la letra ‘n’. Esto es un juego, así que levanta la cabeza si te tocó fallar.

En esta imagen se indica dónde está la letra ‘n’. (Foto: MDZ Online)

¿Qué es un acertijo?

Un acertijo visual es lo que te ayudará a decirle “adiós” al aburrimiento. Algunos consisten en ubicar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales o retos virales.

