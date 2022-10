Los acertijos visuales que se vuelven muy populares en las redes sociales son aquellos que no son nada fáciles de resolver, como el de esta nota, que tiene la siguiente estadística: solo un 3 % de participantes lo ha superado. ¿En qué consiste el desafío? Tienes que hallar la palabra ‘CUATRO’ en la imagen.

Antes de que comiences a buscar, te recalcamos que no hay un límite de tiempo, así que no estés mirando a cada rato el reloj. Solo concéntrate en el objetivo. No te distraigas con nada. Eres tú y la prueba. No hay nada ni nadie más.

Imagen del acertijo visual 2022

¿Eres capaz de encontrar la palabra ‘CUATRO’? (Foto: MDZ Online)

Respuesta del acertijo visual

¿Te cansaste de buscar la palabra ‘CUATRO’? No te sientas mal por ello. Esto es un juego, por lo que se puede ganar como perder. Aquí abajo te indicaremos dónde se encuentra.

En esta imagen se indica dónde está la palabra ‘CUATRO’. (Foto: MDZ Online)

¿Qué es un acertijo visual?

Un acertijo visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales o retos virales.

