El día de hoy tienes una misión: identificar el error que está en la imagen, pero en solo 4 segundos. La tarea corresponde al acertijo visual que te presentamos en esta nota de Depor. Ten en cuenta que solo un 7 % de participantes pudo superar el desafío. ¿Estás realmente listo(a)?

Si estás acostumbrado(a) a solo darle un vistazo a las ilustraciones de las pruebas que circulan en las redes sociales, definitivamente fracasarás aquí. De verdad. Y es que es muy importante prestar mucha atención a los detalles. Aprovecha cada segundo que tienes. No te distraigas. Es el momento para que alcances la gloria.

Luego de haber participado en el acertijo visual, independientemente de cómo te haya ido en el mismo, anímate a compartir el desafío con tus seres queridos. Créenos que eso no es una mala idea. De esa manera permitirás que más personas (en este caso tus familiares y amigos) se diviertan un instante.

Mira aquí la imagen del acertijo visual

En la imagen del acertijo visual podemos apreciar a un niño divirtiéndose con una pelota de tenis mientras patina en el hielo. Su perro lo está acompañando y nada parece estar mal en la escena; sin embargo, hay un error. Recuerda que tienes que identificarlo en solo 4 segundos. ¡Abre bien los ojos!

A simple vista no se aprecia el error en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del acertijo visual

Para muchas personas, el tiempo establecido para superar el acertijo visual no es suficiente. Si no fuiste capaz de encontrar el error en la imagen en esos 4 segundos, mira la siguiente ilustración para que sepas dónde está exactamente la equivocación. Como esto es un juego, no hay problema si fallaste.

En esta imagen se indica dónde está el error. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un acertijo?

Un acertijo visual es lo que te divertirá en todo momento. Consiste en hallar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Algunos poseen un límite de tiempo. En otras palabras, te piden ubicar algo en concreto rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales o retos virales.

