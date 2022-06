¿Eres una persona con un gran poder de observación? Si tu respuesta es un “sí”, demuéstralo participando en este acertijo visual. Aquí solo tienes 10 segundos para hallar al caracol que es único en la imagen creada por genial.guru. ¡Comienza a buscar de una vez!

La prueba que motivó esta nota no es imposible de superar, pero sí muy difícil. Recuerda que luego puedes compartir este desafío con tus familiares y amigos para que ellos, al igual que tú, pasen un agradable momento.

Imagen del acertijo visual 2022

A simple vista no se aprecia al caracol que es único en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Respuesta del acertijo visual

El caracol único viene a ser aquel que no tiene par en la imagen. No te sientas mal si no pudiste hallarlo en 10 segundos. Aquí abajo podrás saber dónde se ubica exactamente.

En esta imagen se indica la ubicación del caracol que es único. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un acertijo visual?

Un acertijo visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para los usuarios. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, retos virales o acertijos lógicos.

¿Te gustaría participar de otro acertijo?

Este acertijo visual ha divertido a muchas personas, pero créenos cuando te decimos que no es el único que hay. Si deseas participar en otro desafío, te informamos que en Depor hemos dado a conocer bastantes. Todos tienen el mismo objetivo: entretener a la gente. ¡Hasta la próxima!

