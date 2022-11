¿No sabes qué hacer en tu tiempo libre? ¿Qué te parece si te sumas a un acertijo visual? En esta nota te damos la posibilidad de que participes en un desafío que consiste en ubicar los audífonos en la imagen. El detalle es que debes hallarlos en 7 segundos. ¿Estás listo(a)?

Ten en cuenta que solo tienes un solo intento, así que, antes de comenzar a buscar, siéntate en algún lugar. Ponte cómodo y relájate lo más que puedas. Esto es un juego, pero si quieres salir victorioso(a), debes tomarte las cosas en serio. Si te confías, acabarás fallando en la prueba. ¡Ya te avisamos!

Luego de haber hecho todo lo anterior, observa detenidamente la imagen que fue elaborada por genial.guru. No le des un simple vistazo a la ilustración, ya que a las personas que lo hicieron no les fue nada bien en el acertijo visual. Ahora sí, ¡la pelota está en tu cancha! ¡Vamos! ¡Tú puedes!

Mira aquí la imagen del acertijo visual

Un baño que tiene una lavadora y el espacio suficiente para asear prendas de vestir es lo que se aprecia en la imagen del acertijo visual. En ese lugar es donde han colocado unos audífonos. Evidentemente, no deberían estar ahí. Antes de que les caiga agua y se malogren, deben ser hallados. Dicho ello, tienes solo 7 segundos para ubicarlos.

¿Eres capaz de encontrar los audífonos en esta ilustración? Solo tienes 7 segundos para hacerlo. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del acertijo visual

¿Se te acabó el tiempo y no pudiste encontrar los audífonos? No te sientas mal. Sabemos muy bien que ubicarlos no es nada fácil de hacer. Es por eso que casi nadie ha superado el acertijo visual. Si tú quieres saber dónde está, mira la siguiente imagen. Ahí se indica su ubicación exacta.

En esta imagen se indica dónde están los audífonos. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un acertijo?

Un acertijo visual es lo que siempre te va a divertir. Consiste en hallar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Algunos poseen un límite de tiempo. Es decir, te piden encontrar algo en concreto rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales o retos virales.

