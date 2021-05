Más que un reto o un desafío, una cuestión de honor. La imagen pretende jugar con tu mente y no puedes dejarte vencer. Te muestra muchos hámsteres y te dice que hay una papa escondida. ¡Una papa! ¿Puedes creerlo? Pues es así, y para que la ubiques dentro de toda esta ‘cesta’ de tubérculos, solo te brinda un aproximado de 5 segundos. Pero, vamos, no te desanimes, no hay peor guerra que la que no se hace, así que no claudiques antes de tiempo.

Queremos llamar tu atención. Depor siempre te trae los mejores desafíos visuales, siempre ponemos a prueba tus convicciones, tus aptitudes y todo tipo de virtud mental, para que te avoques más a nuevos retos que te brinden experiencias únicas. Es así que llegamos a este acertijo visual de la papa y los hámsteres, pero queremos que tengas mucha precaución, pues su nivel de dificultad es el apropiado para un ojo entrenado.

Si usuarios muy prestos para estas pruebas han fallado, hay que tener mucho cuidado con mandarnos sin leer las especificaciones. Recuerda que son acertijos para millones de internautas de habla hispana, por lo que tienes que saber que siempre hay un truco detrás de cada palabra. La papa oculta tiene la misma forma, pero no es un hamster, así que presta atención a los detalles de cada figura.

IMAGEN VIRAL

Encuentra la papa oculta entre los Hámsteres de esta prueba tendencia en solo 5 segundos. (Mashable)

¡Felicidades, crack! Pudiste dar con la respuesta y la ubicación exacta de lo que te pide este acertijo visual. Te agradecemos el tiempo que te hayas tomado para responder acertadamente esta prueba y te felicitamos sobremanera por tus aptitudes para dar con la solución en solo 5 segundos. ¡Eres un máster! ¿Qué? ¿Aún no lo has ubicado? Suele pasar, pero no te vengas abajo. Vamos, levanta esa cabeza, abre bien los ojos, toma un respiro más y unos 10 segundos adicionales para volver a mirar la imagen y dar con la respuesta.

¡Tiempo! Ya pasaron los 10 segundos adicionales, creemos que es un tiempo prudente para tener ya la solución a este acertijo. Ojo, que si estás leyendo esto es porque la respuesta te superó. Aunque confiamos en tus habilidades, sabíamos que esto podía pasar, no es un reto sencillo, menos para un ojo no entrenado. Pero no te preocupes, que aquí te mostraremos la solución. Presta mucha atención al patrón que se repite para futuras pruebas como estas.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Pasados ya unos minutos, podemos brindarte la respuesta. Si bien, es el párrafo al que nadie quiere llegar, era comprensible encontrarnos en esta situación, pero relájate, no te estreses. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales. Revisa cada detalle, espacio y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te mostramos cómo dar con ella. Solo mira a continuación, o sino dirígete a la tercera imagen de nuestra galería para encontrar la solución más rápido de lo que imaginabas. Notarás que no era nada fácil.

Solución: aquí se ubica la papa oculta entre los Hámsteres de esta prueba tendencia. (Mashable)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

