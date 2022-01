¿Te crees en la capacidad de dar con la respuesta? La siguiente prueba te ayudará a entretenerte en estos tiempos de confinamiento. Existen cientos de desafíos visuales como estos en redes sociales, pero ninguno tan difícil como el de a continuación. Intenta ubicar las bananas diferentes en la imagen y demuestra de qué estás hecho cuanto antes. Buena suerte... la necesitarás. Según marca la estadística de este flamante reto viral, solo uno de cada diez usuarios pudo resolver este acertijo en menos de 10 segundos.

Recuerda que deberás ubicar a las dos bananas que fueron mordidas. Presta mucha atención a la ilustración, puesto que deberás estar muy concentrado para poder encontrarlas. Además, solo tendrás 10 segundos para resolver este reto. Ubícate en un lugar donde haya poco ruido y demuestra tus grandes habilidades visuales. ¡Adelante! Desde ya te deseamos buena suerte.

A continuación, te mostraremos una imagen que ya recorre diferentes perfiles en la red social Facebook, la cual tiene como finalidad encontrar a las bananas que son diferentes al resto. No te dejes llevar por la combinación de colores, pues estos buscarán confundirte. Sin embargo, el azul de fondo y el amarillo característico de la fruta, puede ayudarte a lograr el objetivo.

IMAGEN COMPLETA

Encuentra los plátanos mordidos en la imagen cuanto antes (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Qué pasó? ¿Aún no lograste encontrar la respuesta? Descuida. No te sientas mal ni nada. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, mira a continuación la solución a este reto que viene causando sensación en Internet.

Si llegaste hasta este punto es porque quizás no diste con el resultado, pero en caso no fuese así, te felicitamos por tus grandes habilidades visuales. Recuerda que puedes volver a intentarlo. Sigue las recomendaciones de manera ordenada para que no se te pasen algunas bananas. Sin ninguna duda, se trata de un gran pasatiempo que te ayudará a relajarte en estos tiempos difíciles.

Solución: mira dónde se encontraban los plátanos mordidos en la siguiente imagen (Foto: Facebook).

¿Qué te pareció el reto de esta semana? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales. ¿Quieres ver más acertijos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tú momento es ahora.

