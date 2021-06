Observación, destreza y conocimiento son algunas de las características que necesitarás para salir airoso de la siguiente prueba. Entre los desafíos visuales más populares que verás hoy en redes sociales, encontrarás este que va de ubicar a un mono camuflado en medio de varios leones. ¿Te animas a resolver la prueba? Una vez más, Facebook es el lugar que muchos cibernautas han elegido para dejar atrás los momentos de coronavirus.

En países como Estados Unidos, México o España este desafío le ha traído más de un dolor de cabeza a cientos de cibernautas, quienes a través de sus comentarios manifestaron lo complicado que es cumplir con este reto debido al tiempo. Por otro lado, vale destacar que este tipo de retos generan una ilusión por la repetición de las figuras, lo que acentúa los colores iguales.

Muchos han tratado de poner a prueba su percepción y rapidez mental para captar a cada una de las pistas que te brindan, como sucede con este reto que se volvió viral en Facebook y que seguramente te pondrá hoy contra las cuerdas. ¿En que consiste este? Pues te lo repetimos una vez más, el desafío va de encontrar a un mono entre decenas de leones.

IMAGEN COMPLETA

Como podrás ver en la imagen que te mostraremos a continuación, el desafío no es tan simple como seguro creíste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. Te damos unos segundos más y si no consigues hallarlo, más abajo te mostramos en dónde se encontraba. ¿Necesitas más tiempo? Adelante, busca al animal en cuestión.

Encuentra al mono oculto entre los leones en el menor tiempo posible (Foto: Facebook)

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Aún no lograste encontrarlo? No te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, mira a continuación la solución a este reto que viene causando sensación en Internet.

Solución: mira dónde se encontraba el mono oculto entre los leones en la siguiente imagen (Foto: Facebook)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

