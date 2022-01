Abre bien la mente y los ojos para resolver el acertijo visual viral que te traemos en esta ocasión. ¿Crees tener lo necesario para resolver el reto viral del salón? Pese a que muchos lo lograron, hay otros que se llevaron una desazón terrible por la dificultad del desafío que tenemos ahora para ti. En un momento en el que el Internet se ha convertido en la principal ‘arma’ para luchar con la situación actual, los retos virales han surgido como una nueva tendencia en todas las redes sociales. Recuerda, el tiempo es limitado.

La imagen que verás a continuación ha revolucionado Internet por lo complicado que es al momento de ubicar a uno de los seres más queridos de todos los tiempos, aunque no tanto para gran parte del mundo. Como pusimos líneas arriba, solo tendrás 10 segundos para hallar los objetivos de la ilustración. Vamos, confiamos en ti y en tus habilidades visuales.

Semana a semana, desde Depor decidimos que una de nuestras labores sería la de brindarte este tipo de desafíos para ayudarte a entrenar el lado cognitivo de tu mente en medio de la pandemia que aqueja al mundo. Asimismo, buscamos profundizar tus destrezas y agudizar, en muchas ocasiones, tu vista. Hoy, el reto es uno que va a generarte mucha alegría.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Busca dónde está escondido el gato imperceptible en el viral del salón de la casa. (Difusión)

¿Qué pasó? ¿El tiempo de quedó cortó? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Te pedimos que no entres en pánico si no logras dar con la respuesta. Consideramos desde un inicio que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Te dejamos con la ubicación exacta del objetivo en la ilustración. Pues verás que no era nada complicado dar con ella, solo tenías que mirar más allá de lo evidente y abrir bien los ojos. ¿La solución? Mírala a continuación, ahí darás con la respuesta a este acertijo visual del día. Ah, y no olvides retar a tus amigos o familiares con este desafío.

Aquí se halla escondido el gato imperceptible en el viral del salón de la casa. (Difusión)

¿Qué te pareció esta prueba visual? ¿Colmó tus expectativas en cuanto a la dificultad o complejidad de resolverla? Pues te felicitamos si lograste responder en cuestión de segundos y de tu forma que se indicó en el enunciado. Y si te gustó este acertijo, no te preocupes. Así como esta prueba visual, hay otros tipos de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

PSG le da 92 segundos a hincha para que se lleve lo que pueda de su nueva tienda. (Video fuente: PSG TV)