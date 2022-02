Quizás entraste a esta nota pensando que sería un “día cualquiera en la oficina” respecto a desafíos visuales sencillos de resolver, pero lamentamos informarte que estás lejos de dar con ello. La respuesta del próximo reto viral no es complicada, pero tampoco una ‘perita en dulce’, así que te sugerimos concentrarte lo más posible y así no caer en tentaciones que te hagan perder el ‘challenge’. Eso sí, sabrás, conforme lees la nota, que el tiempo es limitado, pero confiamos en que puedas lograrlo lo antes posible.

Te presentamos uno de los desafíos que da la hora en redes sociales en las últimas semanas. Responderlo conlleva sus problemas por todo lo que significa y la complejidad que tiene, pero recuerda que tienes solo 5 segundos para intentarlo. Mira la imagen del salón de la casa y da con su ubicación exacta, que eso te dirá qué tan hábil eres. ¿Crees poder hacerlo?

Como verá en el reto viral de hoy, este ejempla ha complicado a centenares de usuarios, pero sabemos que tú puedes, ‘crack’, así que no te desanimes con la imagen a continuación. Fíjate en los detalles y el límite de tiempo para lograrlo, pues no debes sobrepasar lo que te pide la nota. Si te crees capaz, te tenemos un bonito desafío visual.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

¿Puedes identificar la ubicación exacta de la pluma oculta en este desafío lógico viral? (Foto: Facebook/Genial.Guru)

Si por más que buscaste ese objetivo no pudiste encontrarlo, aquí te mostraremos la solución y verás que no era tan complicado como pensabas. Muchas personas pueden demorar un poco más del tiempo límite para resolverlo, pues la solución (presentada abajo, pero no lo veas, no hagas trampas, rétate a ti mismo) no es tan sencilla como parece.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Llegado a este punto, solo debes tener dos respuestas a la pregunta “¿lo lograste resolver en el tiempo estimado?”: aquellas son sí o no. Si pudiste resolverlo, bienvenido sea y no te desesperes, que tenemos más virales para ti. Si no lo lograste, mira la imagen que viene a continuación, pues ahí te mostramos la ubicación exacta del objetivo de la nota.

Solución: aquí encuentras la pluma oculta en este desafío lógico viral. (Foto: Facebook/Genial.Guru)

¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? ¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? Si lo gramos colmar tus expectativas y pudiste resolverlo con facilidad, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año, porque tenemos más para ti. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Jóvenes son virales por épico final tras estacionar auto en paralelo. (TikTok/richibeata)