El reto viral que te traemos en esta ocasión va de una especie de sopa de letras, pero de palabras, en las que tendrás que buscar una que se asemeja a las demás y quer varía solo por una letra. Este desafío visual te colocará como una de las personas que sabe manejar sus aptitudes, además de que tiene una vista predilecta para dar con la solución. Pero vamos, date un respiro y trata de responderlo en 10 segundos, no más.

Mira la imagen que puedes responder a través de tus propias habilidades. Un acertijo de palabras que podría generarte un dolor de cabeza, de forma literal. ¿Crees poder resolverlo en el menor tiempo posible? Veamos de qué estás hecho para este tipo de notas.

Usuarios de países como España, Argentina, México, Colombia y Estados Unidos lo intentaron resolver, pero han sido muy pocos los que lograron encontrar a ese hombre en el tiempo límite -que son 30 segundos-. Otros usuarios compartieron la imagen con el fin de que sus contactos puedan dar con la solución, aunque no tuvieron tanta suerte.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

¿Ubicas la palabra ‘LIBRA’? El desafío visual que marea al 80% de usuarios en redes sociales. (Foto/Edición: Diaro Depor)

¿Nada aún? ¿Ya te diste por vencido luego de no lograr dar con la respuesta? Tranquilo, no te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, descuida, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos cuanto antes.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Llegado a este punto, solo debes tener dos respuestas a la pregunta “¿lo lograste resolver en el tiempo estimado?”: aquellas son sí o no. Si pudiste resolverlo, bienvenido sea y no te desesperes, que tenemos más virales para ti. Si no lo lograste, mira la imagen que viene a continuación, pues ahí te mostramos la ubicación exacta del objetivo de la nota.

Solución del viral: aquí ubicas la palabra ‘LIBRA’ del desafío visual que marea al 80% de usuarios en redes sociales. (Foto/Edición: Diaro Depor)

¿Te gustó el reto viral de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos.

¿QUÉ ES UN RETO VIRAL?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CUÁL ES SU ORIGEN?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.