Para el siguiente desafío, debes tener en cuenta que el juego del ‘ahorcado’ es uno en persona y otro en línea, por lo que debes ser muy responsable -confiamos en ti y en tu habilidades, pero no hagas trampas- para seguir los pasos detallados de este reto visual que consiste en encontrar el nombre oculto de este animal con las pistas que te brinda la imagen.

Como los diferentes reto o desafíos de los que hemos sido testigos a lo largo de estos meses en redes sociales, lo que debes hacer es despejar la mente y quitarte de encima los prejuicios que puedas tener. La idea es afrontar esta prueba con la mente libre, aunque no en blanco, para que puedas agudizarla y ubicar el nombre de este animal que no todos logran dar.

Por algo, este desafío ha sido tendencia entre los usuarios de las redes sociales de países como España, Argentina, Colombia, México o Estados Unidos, pues muy pocos han dado con la palabra requerida. Es más, a ellos les dieron solo 30 segundos, pero nosotros somos más benevolentes y te brindamos un minuto para que des con la respuesta.

IMAGEN VIRAL

Responde correctamente a qué animal corresponde la palabra oculta de este reto viral. (Napsix)

¡Muchas felicidades por haber resuelto el desafío en el minuto que te solicitamos! ¿Qué? ¿Después de ese tiempo, aún no has logrado dar aún con todas las diferencias? Sentimos haberte puesto un desafío tan complicado, pero te habíamos advertido que no iba a ser fácil. Pero ojo, no te sientas mal, es que no es un reto ‘disponible’ para todos. Tal es así que solo un grupo selecto lo ha encontrado en ese parámetro de segundos.

De ser así, te pedimos que te tranquilices, respires, despejes tu mente y vuelvas a observar la imagen. Apunta todo lo que vayas encontrando y, de ser necesario, tómate unos segundos de más. ¿Puede que con 10 segundos adicionales des, efectivamente, con esa palabra? Si no es así, no te preocupes. A continuación, te compartimos la respuesta de este reto visual que ha puesto de cabeza las redes sociales.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Sí, lo sabemos. Este es el párrafo al que no querías llegar, sabíamos que iba a ser difícil de resolver por ti solo, pero sabemos que a veces las cosas no salen como esperábamos. Al parecer, aún no has encontrado la respuesta y no te preocupes, pues no es fácil formar parte de ese grupo de hábiles con una mente 10/10 que dieron con la solución rápido. Si buscabas la solución, aquí te la mostramos.

Pues la respuesta que estabas buscando era sencilla. Sí, un animal de dos palabras no es común en el reino, pero sí hay algunos nombres compuestos o especies que se diferencian según de dónde provienen, algo que hace más difícil el reto. La palabra que estabas buscando era el tigre siberiano.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Inédita propuesta de matrimonio a su novia con cinco opciones de anillos. (Instagram/ichillwillfixit)