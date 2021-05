Cuando te dicen que hay virales y ‘hay virales’, debes tomártelo en serio, porque hay aquellos que cualquiera puede resolver, como también de los que cualquiera piensa que puede resolver, pero se termina golpeando contra un muro visual. Aquí, la vida -y Depor- te dan una oportunidad de demostrar que eres de aquellos que tiene la facilidad de responder acertadamente ante cualquier estímulo, así que responde acertadamente el acertijo visual de hoy.

Hoy, en este acertijo visual que nos brindan las redes sociales, los protagonistas son unos botes de basura clásicos que se juntaron para darte una idea de que esta es una imagen cualquiera, común, pero que no todas son iguales, pues hay algunas que no tienen tapa. Así que, a modo de reivindicación personal, trataremos de buscar aquellos para dar con la respuesta.

Ahora bien, podemos tener en consideración muchas cosas para responder bien el acertijo visual. Ojo, mira los detalles, déjate guiar por la experiencia de usuarios de países como México, Argentina, España o la comunidad hispanohablante de Estados Unidos, quienes se sumaron a este difícil desafío y lograron responder con gran acierto, aunque algunos minutos después de lo usual.

IMAGEN VIRAL

En la imagen hay 2 botes de basura sin tapa y debes encontrarlos. (Foto: Noticieros Televisa)

Siguen pasando los segundos, ¿aún no das con la solución? Que no cunda el pánico. Revisa esa imagen que te enseñamos hace unas líneas para que des con los detalles y busques lo que te pedimos. Si quieres una pista, libra tu mente y te darás cuenta los detalles en toda la imagen para ubicar esos botes de basura sin tapa y así poder dar con la solución en el tiempo límite.

Te dejamos con los demás. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica. Descuida, que te daremos la respuesta a lo que andas buscando.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

¿Requieres de otra pista? ¿Necesitas más tiempo? Relájate, no te estreses. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te mostramos cómo dar con ella. Solo mira a continuación, o sino dirígete a la tercera imagen de nuestra galería para encontrar la solución más rápido de lo que imaginabas. Notarás que no era nada fácil.

Aquí están los 2 botes basura sin tapa. (Foto: Noticieros Televisa)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

