Cuando inicié el desarrollo de este test de personalidad contaba con algunas dudas, sin embargo luego cambié de opinión y pude conocer muchos aspectos y detalles sobre mí. El único objetivo de esta prueba es que puedas descubrir cuál es tu nivel de ansiedad en este momento. Este test fue elaborado por los creadores de “Responde qué identificas en la imagen y conoce si vives del pasado o en el presente” y “Prueba tu inteligencia determinando cuál tanque se llenará primero” . Debes seguir cada instrucción que te daré y quedarás completamente satisfecho con los resultados.

En la ilustración se visualizan seis opciones. Cada una de ellas es diferente a la otra. Lo que debes hacer es muy fácil: escoge el reloj que más te guste o agrade, por el motivo que sólo tu sabrás. Luego, quédate con esa decisión hasta el final y no la cambies.

Elige tu opción y conoce más sobre ti

Puede sonar un poco, pero debo decirte que todas nuestras decisiones están guiadas también por nuestra personalidad. Una vez que ya tengas en mente tu respuesta, lo siguiente es que conozcas el significado de ella y del resto de opciones.

Tendrás que pensar detenidamente y luego de unos segundos elegir solo uno de los relojes que aparecen en la ilustración. (Foto: GenialGuru).

Descubre los resultados del test de personalidad

Si elegiste el reloj #1...

Esfera y correa estrechas, manecillas pequeñas sin números: la ansiedad ciertamente nunca te sorprende. Si eres de las personas que eligieron este reloj, de hecho, eres sin duda alguien que se caracteriza por ser preciso y organizado, al punto de que (casi) siempre tienes todo bajo control.

Si elegiste el reloj #2...

Esfera redonda, correa normal, solo se indican los cuatro números principales : ¿estrés? ¿Alguna vez has oído hablar de eso? Aparentemente, quien elija el segundo reloj sería una de esas criaturas mitológicas sin estrés de las que a menudo escuchamos en las películas pero que nunca conocimos en la vida real.

Si elegiste el reloj #3...

Digital, con números claros y correa tecnológica : quienes han elegido este reloj tienen una relación decididamente sana con el estrés. No le tienes miedo a las situaciones y afrontas todo con una buena dosis de sana ironía. Quizás, sin embargo, pecas de falta de autoestima: fatalista como eres, de hecho, a menudo te abandonas al fluir de los acontecimientos y has aprendido a aceptarlo como viene.

Si elegiste el reloj #4...

Correa moderna, esfera redonda, números no indicados pero con referencias claras y bien definidas : incluso quienes eligen este reloj quizás hayan oído hablar del estrés de amigos y conocidos pero, de lo contrario, no sabrían exactamente de qué estamos hablando. Probablemente seas gente decidida y organizada, no le temes a los desafíos y siempre encuentras la manera de salir adelante en cada situación.

Si elegiste el reloj #5...

Elegante, con una esfera redonda bastante grande y números resaltados : ¡tal vez sea apropiado hacer una reverencia frente a los reyes y reinas del estrés! En serio, quien elige el reloj de bolsillo es alguien que tiene que luchar, a diario, con una ansiedad bastante tenaz. No se trata tanto de tener miedo, sino de vivir cada situación con, en el fondo de tu mente, todos los escenarios en los que algo podría salir mal. Ciertamente eres personas previsoras y preparadas, pero, lamentablemente, ¡corren el riesgo de no vivir bien su vida!

Si elegiste el reloj #6...

Forma particular y moderna, sin números y con una esfera bastante pequeña : el estrés intenta llegar a ti y sin embargo, de una forma u otra, ¡siempre logras escapar! Aunque la tuya es una técnica consolidada desde hace años y años de uso, ¡lamentablemente no es la perfecta para vivir en su mejor momento!

¿A partir de qué edad se puede definir la personalidad?

La personalidad se constituye a partir de los 18 años y está influenciada por una maduración biológica y la experiencia social en mayor parte. Todo ello hace que tu forma de ser se constituya, aunque hay algunos rasgos que pueden cambiar con la edad, ya sea hacerse más sólidos, o todo lo contrario.

Su uso en procesos de selección

Un test de personalidad es ideal para conocer con más profundidad a alguien. De allí, la importancia que tienen en el sector laboral, donde el personal hace parte importante del funcionamiento de una compañía.

¿Para qué sirve un test laboral?

Su objetivo es evaluar las emociones y otros rasgos psicológicos de un trabajador o trabajadora en el tiempo limitado de un proceso de selección. ¿Estás buscando empleo? Te hablamos sobre algunos de los test de personalidad que existen y cómo puedes responder a las preguntas.

