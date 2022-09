André Marín es uno de los periodistas mexicanos más reconocidos en su país por sus comentarios y críticas puzantes sobre los equipos y jugadores de la Liga MX, así como de la Selección Mexicana. Sin embargo, esta vez no es noticia por sus opiniones sino por cómo apareció en una de las últimas emisiones del programa “La Última Palabra” de Fox Sports, donde lució desmejorado y preocupó a los usuarios en redes sociales.

Desde hace algunos días se viene hablando sobre la salud de André Marín, quien tuvo dificultades para hablar durante el programa que se transmitió en vivo. El periodista parecía que le faltaba el aire para hablar con fluidez y tenía que hacer pausas para poder cerrar sus ideas.

Durante el programa de “La Última Palabra” se venía hablando sobre la Selección Mexicana, pero este tema quedó en segundo plano porque los usuarios se preocuparon más por la salud del periodista. El periodista siempre permanecía de pie durante las transmisiones, pero esta vez viene optando por sentarse en una silla, lo que evidencia que no se encuentra bien de salud.

¿Cuál es la extraña enfermedad que tiene André Marín?

A finales de 2019, André Marín comenzó a tener problemas de salud y tuvo que alejarse de las pantallas durante un tiempo, pero semanas después reapareció para explicar que tuvo una fuerte infección estomacal que se originó por una bacteria identificada como Clostridium Difficile. Esto puede tener consecuencias mortales, pero el periodista indicó que estaba bajo tratamiento médico.

“Es una infección en el estómago que si no te la cuidas con antibióticos fuertísimos te puede llegar a perforar el intestinos y el páncreas, me atendieron de maravilla, estuve internado, es todo un tratamiento para volver a estar al cien, pero sí estuve en el hospital, es un infierno, no sabes cómo te puede llegar, me platicaron los médicos que lo puedes tomar en los hielos de un restaurante y lo tomas y te hace pedazos, no es una simple infección estomacal, lo que me pasó fue algo mucho más fuerte”, dijo el periodista en una entrevista.

André Marín no ha hablado sobre su estado de salud actualmente, pero se cree que puede haber tenido alguna recaída o un tipo de secuela por lo explicado anteriormente. Los usuarios esperan que el periodista confirme cómo se encuentra para acabar con las especulaciones.