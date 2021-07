Durante la época de grabaciones de la película “El sexto sentido” en 1981, dos de los actores que formaban parte de dicha producción se agarraron a golpes al mismo estilo de los boxeadores profesionales, en un hecho que sorprendió a todo el mundo. Esta gran discusión tuvo como protagonistas a los actores Andrés García y Jaime Moreno.

Andrés García, es un actor nacido en Santo Domingo, pero que probó suerte en México donde fue considerado como uno de los actores más cotizados en su momento, debido a que era el protagonista y galán de distintas producciones que tuvieron éxito internacional.

Mientras que Jaime Moreno es un actor de México que ha participado en distintas producciones como fotonovelas, teatro, cine y telenovelas. También ha destacado por ser modelo, conductor y locutor.

Ambos cuentan con gran experiencia en la realización de telenovelas y en su momento cada quien se convirtió en uno de los personajes que dio vida al protagonista. Esto habría hecho que quieran destacar uno más que el otro.

¿CÓMO OCURRIÓ LA PELEA ENTRE ANDRÉS GARCÍA Y JAIME MORENO?

Fue en el programa “De primera mano”, donde el actor Jaime Moreno, quien actualmente, tiene 78 años decidió contar la verdad de los hechos que sorprendieron a todo el mundo, incluidos sus amigos y colegas del elenco de la película “El sexto sentido”.

Moreno sostuvo que el detonante de esta pelea fue por el amor de una mujer. Pero -según refirió- él le habría quitado la novia al actor Andrés García por los años 80.

Pero ¿quién era la mujer por la que los actores se pelearon?, se trataba de una chica llamada Adriana, y que aparentemente, no sería otra que Adriana Vega, debido a que su nombre forma parte de los créditos de la película.

“Pues sí, Por cierto, fue una chica de España, muy linda, que vino a hacer una película con nosotros, se llama ‘Sexo Sentido’. La hicimos en Cuautla, Morelos. Le aventaba ‘el perro’ a Andrés, pero no sé por qué ya… pues lo notó que Andrés es de carrera muy larga y el chupe, y ja ja ja, y Juan Camaney, ya sabes tú que el Andrés así es toda la vida y dijo: ‘No, discúlpame, pero yo me voy con Jaime Moreno, ¡Adiós!”, precisó Moreno.

JAIME MORENO Y SU POLÉMICO COMENTARIO SOBRE ANDRÉS GARCÍA

Pero eso no fue todo, pues, Jaime Moreno también volvió a encender la pradera debido a un comentario que realizó sobre Andrés García y que tenía que ver respecto a su sexualidad. Es así que señaló que él nunca ha tenido que recurrir a medicamentos para una sexualidad plena, ni tampoco a una prótesis como la que utiliza García, haciendo referencia a su condición producto del cáncer de próstata del que fue diagnosticado.

“No, no, no, no. Aquel cuate usa bombitas y aparatitos, y pastillitas, y no sé qué cosas. Ya vez que usaba una pastilla que se llamaba uña de gato. Es la que anunciaba. Pues le dieron una buena lana, yo creo, para que la promocionara y todo”, dijo.

Finalmente, Moreno recordó que dos de sus grandes amores fueron Olivia Collins y Lorena Herrera. Pero hizo la aclaración de que no se enamoró de ellas sino que solamente sintió mucho cariño por ellas por su belleza, además, se caracterizaban por ser buenas personas y, precisamente, con quien compartió varios años a su lado.