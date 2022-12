A la hora de hablarte sobre el acertijo visual de esta nota es imposible no mencionar que solo un 4 % de participantes pudo superarlo. Realmente es difícil de resolver, pero confiamos en tu capacidad. Para cantar victoria en el desafío, tienes que identificar el triángulo diferente al resto en la imagen.

Relájate antes de sumarte a la prueba que te traemos el día hoy, pues esta no posee un límite de tiempo. En otras palabras, puedes demorarte buscando la mencionada figura geométrica todo lo que quieras. Lo que verdaderamente nos importa es que pases un agradable momento poniendo a prueba tu visión.

El principal consejo que podemos darte no es otro que observar detenidamente la ilustración que, si no te has dado cuenta, es una creación de genial.guru. Abrir bien los ojos es clave aquí y ya lo sabes. Por lo tanto, a partir de ahora todo depende de ti. Como ya dijimos líneas arriba, confiamos en tu capacidad. ¡Adelante!

Mira aquí la imagen del acertijo visual

Podemos apreciar que en la imagen del acertijo visual hay 14 triángulos en total. Uno de ellos posee una característica que lo vuelve diferente al resto. Sí, en serio. Tienes todo el tiempo del mundo para averiguar cuál es el distinto. ¡Diviértete con este desafío!

A simple vista no se aprecia el triángulo distinto al resto en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del acertijo visual

¿Te cansaste de buscar y tiraste la toalla? No hay problema. Te informamos que puedes saber la ubicación del triángulo diferente al resto observando la imagen que está aquí abajo. No olvides que esto es un juego, así que se puede ganar como también perder.

En esta imagen se indica cuál es el triángulo diferente al resto. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un acertijo?

Un acertijo visual es lo que te divertirá en todo momento. Consiste en hallar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Algunos poseen un límite de tiempo. En otras palabras, te piden localizar algo en concreto rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales o retos virales.

