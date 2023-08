Quizás seas de los que aseguran ser más competitivos que otros, pues este test de personalidad podría sorprenderte por completo. Lo único que debes hacer es mirar la gráfica principal de la nota y contestar qué fue lo que llamó tu atención de inmediato: una cráneo o a dos mujeres jugando con las cartas, pues esto revelará si la competitividad realmente es una de tus aspectos más importantes. ¿Es verdad que te conoces a profundidad? Cuando empecé el desarrollo de esta prueba psicológica era un poco escéptico de lo que pueda descubrir, sin embargo conformé pasó el tiempo le di una oportunidad y no me arrepiento. Es por ello que te invito a seguir cada instrucción que dejaré en adelante.

Ser una persona competitiva no esta mal del todo, pues le da un valor agregado a tu personalidad. Sin embargo, cuando no reconoces la superioridad del contrario y no asimilas la derrota, esta se puede volver en un grave problema. Si tu crees tener esta característica, pues el siguiente test de personalidad lo averiguará.

Mira la imagen del test de personalidad

Ciertamente no todos llegamos a interpretar una imagen de la misma manera, pero aunque no lo creas nuestra personalidad entra en juego en ese preciso momento. Es por ello que resulta increíble conocer cuántas interpretaciones le damos a una sencilla imagen. Ahora dime, ¿tú qué llegaste a identificar en la ilustración?

En la imagen del test de personalidad se logra identificar un cráneo y al mismo tiempo a dos mujeres jugando con las cartas. ¿Tú qué ves?| Foto: genial.guru

Conoce los resultados del test de personalidad

Si ves un cráneo primero significa que eres una persona muy honesta. Se puede confiar en usted, y sus amigos nunca lo pensarían dos veces antes de compartir un secreto con usted. Pero puede que no seas una persona competitiva.

Mientras que si ves a dos mujeres jugando cartas, quiere decir que eres ferozmente competitivo por naturaleza. Nunca se puede aceptar un fracaso. También significa que eres alegre y optimista.

¿Para qué sirve el conocer nuestra verdadera forma de ser?

Conocernos es importante, puesto que nos ayuda a saber qué cosas nos gustan y cuáles no y a partir de ello podemos evaluar y responder de manera apropiada a distintas situaciones. También nos ayuda a comprender cuáles son nuestras fortalezas, limitaciones y así poder trabajar en ellas.

¿Qué tan fiables son los test de personalidad?

Ante todo, un test de personalidad tiene que ser fiable y científicamente válido. En otras palabras, tiene que medir con criterios científicos lo mensurable, por ejemplo, rasgos de personalidad relevantes para el entorno laboral actual.

¿Aprendo algo al resolver este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

Gracias a este test de personalidad, he aprendido a comprender mejor a otras personas, ya que permite saber cómo afrontarán determinadas situaciones. Además, la prueba te ayuda a conocer cómo tú mismo actuarás ante esas circunstancias.

