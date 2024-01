En este desafío visual no te pediremos cosas extravagantes ni nada por el estilo. Simplemente vamos a necesitar que te enfoques por completo en la gráfica donde aparece una jirafa. Sin embargo, en esta ilustración existe otra que muy pocos lograron detectar. La clave aquí está en concentrarse y fijarse en cada detalle que aparece en la imagen. Es un hecho que no todos salieron airosos de esta prueba, por lo que es considerada el filtro perfecto para aquellos que realmente posean una habilidad visual muy desarrollada de los que no. Ya te haré perder más el tiempo, pero recuerda que cuentas con un máximo de 5 segundos para superar este reto. ¿Estás preparado?

Mira la imagen del desafío visual

Tienes que utilizar al máximo tu capacidad visual e intentar encontrar a la otra jirafa en la imagen del desafío visual. (Foto: BuzzFeed)

Te muestro la solución del desafío visual

El desafío planteado en este rompecabezas visual consistía en encontrar la ubicación de la segunda jirafa oculta en alguna parte de esta imagen. Si lograste detectar al animal en el tiempo establecido, ¡enhorabuena! Tus ojos demuestran una agudeza excepcional. No obstante, si no pudiste resolver este enigma de la prueba ocular, no te preocupes, ahora revelaré la solución. Aquí está la ubicación de la segunda jirafa:

La segunda 'jirafa' se encontraba en el cuello de la primera. Allí, está escrita la palabra en inglés. (Foto: BuzzFeed)

