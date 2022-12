Mucha controversia ha generado el siguiente test de personalidad. Esta prueba tiene la capacidad de revelarte diferentes aspectos de tu vida, carácter y forma de ser dependiendo la elección que realices. Te mostraremos una imagen con una serie de símbolos, y lo que tienes que hacer es elegir solo una.

Observa con detenimiento la ilustración y tras unos breves segundos tendrás que realizar una elección entre todos los símbolos que aparecen en la imagen del test de personalidad. Te damos solo 5 segundos para que mires con atención y luego de ello te decidas de una vez por todas.

Cuando ya tengas en mente tu decisión, lo que debes hacer después es conocer el significado de tu elección en la lista de resultados que dejaremos líneas más abajo. Estamos seguros que ciertamente descubrirás más sobre tu personalidad.

Imagen del test de personalidad

Tan solo tendrás que elegir una de las opciones y conocerás los resultados del test de personalidad.| Foto: namastest

Resultados del test de personalidad

Figura 1: probablemente desees mantenerte alejado de todo lo que te hace mal, ya sean personas, relaciones, ambientes, pensamientos o emociones. Quizás estás atravesando un momento en el que te cuesta un poco más de empeño distinguir qué cosas te hacen bien y qué otras no.

Figura 2: es muy posible que necesites concentrarte. Quizás estés un poco disperso, o indeciso, y siempre quedas en el medio de las cosas. Gastas mucha energía en decidir, pero no tomas realmente un camino de todos los posibles.

Figura 3: tu espíritu te está diciendo que es necesario que te conectes más con él. Tal vez estás pasando por una etapa donde las decisiones las tomas con el corazón, pero eso puede llevarte a relaciones tóxicas, malos hábitos o millones de actividades que no te permiten concentrarte y estar en paz con vos mismo.

Figura 4: probablemente tu espíritu desee simpleza. Tal vez estás sobrecargándote de ocupaciones, relaciones, compromisos, etc. Es momento de despejar, de limpiar, de seleccionar y quedarte solo con lo que realmente necesitas o te hace feliz. No quieras cumplir con todo, no quieras tampoco almacenar, acumular, pensando que más es igual a mejor. Prueba con la simpleza, la sencillez y el minimalismo, no solo con tus cosas, sino también con tus vínculos.

Figura 5: es muy probable que tengas que empezar a mirar más dentro tuyo. Este símbolo te invita a perder el miedo y a prestarle atención a lo que realmente eres, a lo que sientes y a lo que deseas, sin juicios, con una mirada más justa, dispuesta a perdonar, a sanar y a aceptarte como eres.

Figura 6: tu espíritu probablemente desea que cuides tu clan. Pasa tiempo con tus afectos, dedica tiempo de calidad a esos vínculos que realmente te hacen bien. Pide ayuda, déjate cuidar, abrazar y mimar por tus afectos.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.

Cabe señalar que estos test de personalidad que día a día planteamos en Depor, no tienen ninguna validez científica. Solo se trata de contenidos de entretenimiento que pueden ayudarte a orientar qué tipo de carácter puedas tener en unos segundos, a través de una imagen.