Arturo Peniche es uno de los actores más populares de México y hace poco estuvo envuelto en una gran polémica tras anunciar que se separaría de su esposa Gaby Ortiz. Sin duda, esta noticia fue muy sorprendente para todo sus fans y muy dura para el interprete que a pesar de la crisis matrimonial, se siente bien.

Sin embargo, últimamente el histrión ha recibido muchas criticas por su físico y esto, sin duda, ha ocasionado que los medios de comunicación le pregunten por todos esos comentarios negativos sobre él, así que Peniche a dicho que no le importa el qué dirán.

También reveló que debido a su accidente en el pie tuvo que tomar muchas cortisonas y esto generó que se hinchara, pero ahora se encuentra bien de salud y cuidándose mucho.

¿QUÉ PIENSA ARTURO PENICHE SOBRE SU FÍSICO?

Arturo Peniche ha dicho que los cambios físicos que ha sufrido es debido a los estragos de la edad hacen que vayas engordando con el paso del tiempo, sin embargo es un deber cuidarse.

“No bueno, la edad al fin de cuentas te va embarneciendo, te va engordando, es un proceso natural del cuerpo humano, pero hay que estar lo mejor posible”.

En lo que cabe a las críticas, el actor las minimizó pues Arturo dijo: “Me vale mad&%, pues sí, el que engorda, engorda, y el que baja, baja. Es algo que no me ocupa, ni me preocupa”, refiere ante comentarios alusivos a las críticas que reciben los artistas por no cuidar su aspecto físico.

Arturo Peniche se separó de su esposa tras casi 40 años de matrimonio, pero asegura que no se divorciará. (Foto: Captura de video)

Peniche, quien ha protagonizado grandes telenovelas mexicanas en Televisa como María Mercedes, La Indomable y A que no me dejas, de 59 años de edad, dijo también que la edad no le preocupa y no se siente viejo.

“¡Viejos los cerros! No, bueno, la edad al fin de cuentas te va embarneciendo, te va engordando, es un proceso natural del cuerpo humano, pero hay que estar lo mejor posible”.

También reveló que está abierto a todo como recuperar a lo que se ha descuidado y que también puede llegar alguien nuevo.