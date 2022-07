¿A quién no le gustó Tom y Jerry, la famosa caricatura de Cartoon Network de los 2000? De los dibujos animados que encantaron a grandes y chicos, y justamente tienes hoy la oportunidad de ayudar al querido gato para por fin atrapar al simpático ratón. En este reto visual, tu misión es ubicar a Jerry entre los demás ratones, algunos de ellos también famosos como él. ¿Podrás hacerlo en unos cuatro segundos?

La composición parece un cartel común y corriente de la serie ‘Tom y Jerry’, donde además se pueden otros ratoncitos más, algunos reconocidos también en el mundo del arte. Pero hay un detalle singular: Jerry no es tan visible. Anímate y comparte este reto visual con tus amigos.

Hasta el momento, son pocas las personas que pudieron decir “lo logré” en el reto visual. Si tú quieres ser una de ellas, observa la imagen y así podrás darte cuenta de dónde está ese otro protagonista.

IMAGEN DEL RETO VISUAL

Ayuda a Tom a encontrar a Jerry en este reto visual en solo cuatro segundos. (Foto: EnLaHora)

SOLUCIÓN DEL RETO VISUAL

No era tan difícil, he ahí la premisa de resolverlo en tan solo cuatro segundos. Pero para aquellos a los que se le complicó más de la cuenta, aquí te mostramos dónde estaba Jerry y verás que no era nada complicado. Es más, tan sencillo como cantar tu himno. ¡Suerte para la próxima!

Solución del reto visual: aquí está Jerry. (Foto: EnLaHora)

¿QUÉ ES UN RETO VISUAL?

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, retos visuales o acertijos lógicos.

