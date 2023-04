Hoy Depor te trae un rompecabezas visual que se basa en buscar y encontrar un elemento que se encuentra oculto en una imagen, dentro de un determinado límite de tiempo. Este tipo de actividades se ha vuelto una de las preferidas por grandes y pequeños en Internet y está obteniendo gran popularidad.

Y es que resolver este tipo de ejercicios aporta grandes beneficios para la salud mental de una manera entretenida y rápida, como, por ejemplo, mejora las habilidades de observación, alivia el estrés y te ayudará a relajarte después de un largo día. ¿Quieres poner a prueba tu atención? ¡Empieza a resolver esta actividad!

Lee cuidadosamente las instrucciones que te dejaremos a continuación y ten un cronómetro a la mano, ya que lo necesitarás para medir el tiempo límite que tienes para hallar la solución de este desafío visual. Si no logras superar con éxito el acertijo, no te preocupes que te hemos dejado la solución al finalizar, así que no te desplaces demasiado para no hacer trampa.

Instrucciones para resolver el desafío visual

En la imagen de este reto podrás ver una escena de campeonato de patinaje. Hay 5 niños haciendo piruetas; sin embargo, hay un libro escondido que deberás hallar en un tiempo de 7 segundos. Concéntrate y procura estar en un sitio calmado y sin interrupciones. ¡Tu tiempo comenzará a correr ya!

Mira aquí la imagen del desafío visual

¿Quieres probar qué tan buenos son tus poderes de observación? Encuentra el libro escondido en la imagen en 7 segundos. (Foto: jagranjosh)

Mira aquí la solución del desafío visual

¿Viste el libro escondido? Aquellos que aún buscan el libro pueden consultar la solución que se proporciona a continuación.

El libro oculto se puede encontrar en el lado derecho de la imagen al lado de un edificio, está marcado con un círculo para una fácil identificación. (Foto: jagranjosh)

¿Este reto viral te pareció interesante? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos y retos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos virales en Depor, y listo. ¿Te animas?

