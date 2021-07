La youtuber Yoseline “N” Hoffman también conocida como “YosStop” volvió a estar en el ojo de la tormenta luego que la creadora de contenido de la plataforma de YouTube, Caeli, señalara por primera vez que sufrió acoso por parte de la joven quien actualmente se encuentra recluida en el centro de reinserción femenil en Santa Martha Acatitla de México.

Esta revelación estuvo a cargo de Patricia Caeli Santaolalla o simplemente “Caeli” quien no pudo aguantar las lágrimas y con pruebas en mano demostró cuando YosStop la agredió y generó odio en su contra. Tal situación hizo que Caeli se alejara por mucho tiempo de la plataforma de YouTube y dejara de crear contenido.

Para dar estos detalles, Caeli usó su canal de YouTube donde también se refirió sobre la detención de YosStop.

Si bien dijo que no está feliz que YosStop esté tras las rejas aseguró que por más mensajes positivos que envíe Hoffman no cambiará. Ella enfatizó que Yoseline N lleva más de 10 años perjudicando a las personas.

“Siento, así como Ainara, que esto tiene que parar. Yoss, me dañaste, me dañaste mucho. (...) Justicia por Ainara, justicia por Mika, justicia por todas las que hemos pasado y sufrido por culpa de Yoseline, de YosStop. Que se haga justicia de cualquier manera. No permitamos aplaudirle cuando se burla de más gente. Ya basta de verdad”, indicó en su video.

CAELI SE SOLIDARIZÓ CON AINARA SUÁREZ

Cabe indicar que YosStop está recluida en el centro de reinserción de Santa Martha Acatitla luego que se le acusara de haber difundido en su canal de YouTube videos de la agresión sexual que sufrió la joven Ainara Suárez.

Ante ello, Caeli se solidarizó con Ainara y, además, dijo cómo YosStop también hizo bullying y generó odio contra otras personas, entre ellas, una mujer trans Mika Lascuráin, quien aparentemente llegó a quitarse la vida debido al odio de la influencer.

En ese sentido, Caeli explicó que en el caso de Mika, natural de Los Mochis, en Sinaloa, México, y que presuntamente se suicidó por el acoso cibernético, lo hizo luego que YosStop se burló de su apariencia.

Además del caso de Mika, también habló sobre el de Valeria G, quien presuntamente también fue víctima de YosStop.

CAELI Y LA FORMA QUE SUFRIÓ BULLYING POR PARTE DE YOSSTOP

La youtuber Caeli publicó un video en su canal donde evidenció los malos tratos que tuvo que enfrentar por parte de Yoseline Hoffman y producto de lo cual sufrió depresión y actualmente debe tomar una serie de medicamentos.

Caeli sostuvo que conoció a YosStop en una reunión de youtubers hace más de ocho años. Todo parecía ir en paz entre ambas pero todo cambiaría -según Caeli- cuando Yoseline subió un video burlándose de ella, algo que se repitió muchas veces.

“YosStop es una mujer que me causó mucho daño porque ella lleva más de ocho años tratando de humillarme, de exponerme, de que la gente me haga bullying. Porque lo que ella dice en sus videos, toda la gente va y te lo dice”, expresó.

Añadió que la recluida youtuber también cuestionó su estabilidad mental en distintas ocasiones y que cuando Caeli decidió contar el intento de abuso sexual del que fue víctima en Argentina YosStop se burló.

“Yoseline Hoffman vio que podía sacar contenido de ahí. Que podía sacar dinero de ahí, que es buen contenido. Porque si es buen contenido lo pones, así sin más”, sentenció.