Hoy por hoy, es normal que muchas personas se adentren en Facebook para despejarse de la crisis que se vive en el mundo a causa del brote del coronavirus (COVID-19). Los retos virales en esta red social se han vuelto el pan de cada día de los usuarios, y aquí te mostramos uno nuevo que viene remeciendo Internet. Vamos con la prueba para que lo hagas más rápido posible.

Observa la ilustración, mira cada detalle y utiliza al máximo tu sentido visual. ¿Podrás ver el accesorio en cuestión? Bueno, te ayudamos un poco. Como pista te podemos decir que el objetivo está más cerca de lo que imaginas. Un consejo: no te dejes confundir por los colores, las formas ni los detalles. Céntrate y estamos seguros que triunfarás cuanto antes.

Tal y como podrás observar en la gráfica, el desafío en realidad es más complicado que lo que pensaste que era. Dar con ese material distinto a una serpiente, pero de similar forma no es para nada sencillo. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. Ahora, si no logras encontrarla, como siempre hemos hecho, te mostraremos la respuesta, pero no hagas trampa. Comienza tu desafío.

IMAGEN COMPLETA

Ubica el accesorio entre las serpientes del reto viral. (Facebook)

Te pedimos que no entres en pánico si no logras dar con la respuesta. Consideramos desde un inicio que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

SOLUCIÓN

Si llegaste hasta aquí significa que no hallaste a este objeto en la actualidad. En caso sea lo contrario, déjanos felicitarte, puesto que solo 1 de 5 personas ha logrado ubicar a los objetivos. A continuación, te revelaremos la ubicación que estabas esperando. Recuerda desafiar a tus amigos para que también se enrolen en esta prueba que medirá sus capacidades.

Quizá no eres paciente y te caracterizas por ser una persona que busca soluciones rápidas ante un problema, no te preocupes que te mostramos la respuesta de manera inmediata. De no haberlo resuelto en el tiempo estimado, te pedimos darte una oportunidad más. Si no es así, revisa bien para continuar con este difícil acertijo. ¿No puedes esperar más? ¡Te mostramos la solución!

Solución: aquí se encuentra el accesorio entre las serpientes del reto viral. (Facebook)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

