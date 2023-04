Desplazarnos por las aplicaciones de redes sociales es uno de los pasatiempos favoritos de muchos; sin embargo, esta actividad no aporta ningún beneficio para nuestro cerebro. A muchas personas que suponen que son inteligentes quizás no les importe; sin embargo, este reto visual puede revelarte sí de verdad tu coeficiente intelectual es alto o no.

De una manera fácil, rápida y divertida, con este ejercicio podrás medir tu ingenio con tan solo buscar y encontrar un objeto dentro de un límite de tiempo. Si lo logras, estarías demostrando que tienes un nivel intelectual superior al promedio de personas y si no, quiere decir que necesitas seguir practicando para reforzar tus habilidades.

Por suerte, en Depor diariamente contribuimos con evitar el deterioro de tu cerebro con una serie de actividades que estimulan tu pensamiento lógico, tus habilidades cognitivas, tu capacidad de resolución de problemas y tu memoria. Ahora es tu turno de probar de qué estás hecho.

Instrucciones para resolver el reto visual

En la imagen que te dejaremos líneas abajo verás diferentes imágenes, si bien en primera instancia parece que todas tienen su par, solo hay dos completamente idénticos. Tu misión es hallar cuáles son en 15 segundos o menos. Pon a correr tu cronómetro y detente cuando el tiempo concluya. ¡Suerte!

Mira aquí la imagen del reto visual

Solo hay 2 animales idénticos. ¿Los ves? (Foto: brightside.me)

Mira aquí la solución del reto visual

¿Lograste dar con la respuesta? Solo los que tienen ojos como un águila lograron cantar victoria en este desafío. Así que si lo lograste ¡Felicidades! Si no, pues estamos aquí para ayudarte. Solo echa un vistazo a continuación que te hemos dejado resaltada la respuesta.

Esta imagen muestra donde se ubicaban los dos animales idénticos. ¿Lograste dar con ellos dentro del tiempo límite? (Foto: genial.guru)

¿Este reto viral te pareció interesante? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos y retos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos virales en Depor, y listo. ¿Te animas?

