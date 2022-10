Anímate a pasar por este reto viral que tiene a más de uno contra las cuerdas. Todo lo que tienes que hacer en el test visual de hoy es elegir una de las seis coronas que hay en la imagen, lo que revelará cómo te irá en el amor en cuestión de segundos. ¿Estás preparado para lo que se viene? Según tu respuesta en esta prueba psicológica, sabrás tu futuro en el aspecto amoroso. No dejes pasar esta oportunidad que se te presenta y comparte este desafío con tus seres queridos en redes sociales. ¡Tu momento es ahora!

Para poder tener este resultado solo deberás mirar la imagen que pondremos a continuación y responder la siguiente pregunta: ¿Qué corona te gusta más? La imagen contiene algunos ejemplares, las cuales cada una de ellas tienen un diferente significado que podrás leer líneas más abajo.

Ten pistas del lado positivo y negativo de tu personalidad con una simple elección en este test visual. Esta es una prueba que se ha llevado los elogios de las redes sociales por sus respuestas, así presta atención. Un motivo para la toma de conciencia en nuestra realidad como persona.

IMAGEN DEL TEST VISUAL

Conoce cómo te irá en el amor aquí en este test visual según la corona que elijas (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL TEST VISUAL

CORONA #1

Si elegiste la opción 1, podrías ser una persona a la que ven como alguien que busca confrontar a los demás. No tienes problema en decir lo que piensas y, por lo general, lo haces sin filtro, lo que en ocasiones te causa problemas. No perdonas con facilidad. Tu enojo e ira te dificultan alcanzar tus metas. Aprende a relajarte.

CORONA #2

Si escogiste la opción 2, podrías ser una persona que se deja guiar por sus sentimientos y por momentos eres irracional e impulsivo. Si bien es bueno hacerle caso a la intuición, un poco de racionalidad nunca viene mal. El miedo muchas veces te paraliza y no te permite avanzar.

CORONA #3

Si elegiste la opción 3, podrías ser una persona que disfruta la soledad. Los demás te ven como alguien frío. Debes aprender a abrir tu corazón y entender que no todos son tan malos como piensas. Crees que tus pensamientos son los únicos válidos y que tienes todas las respuestas. Escuchar las opiniones de los demás es importante.

CORONA #4

Si escogiste la opción 4, podrías ser una persona que destaca por ser el ego demasiado alto. Por momentos te encuentras tan enfocado en ti mismo que no tienes en cuenta los sentimientos de los demás. Tu familia es un pilar muy importante en tu vida y tratas de cuidarlos y protegerlos. Sin embargo, a veces eres muy superficial.

CORONA #5

Si elegiste la opción 5, podrías ser una persona con rasgos de líder y al que le gusta dar órdenes. No sueles delegar obligaciones porque temes que los demás no lo hagan igual que lo harías tu. Los demás te ven como una persona testaruda. Debes aprender a relajarte y entender que no se puede tener el control de todo.

CORONA #6

Si escogiste la opción 6, podrías ser una persona que es visto como alguien perezoso. No tienes mucha iniciativa para concretar proyectos y te apoyas en tu círculo más íntimo para que te empujen a salir adelante. Eres muy capaz e inteligente, pero te falta fuerza de voluntad para desarrollarte.

¿Qué te pareció este test visual? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como esta prueba, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN TEST VISUAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

ORIGEN DE LOS TEST VISUAL

De acuerdo a Wikipedia , los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920 y tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas. Ahora, en estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés en saber más sobre su forma de ser, que es para lo que se suelen utilizar estas pruebas.

