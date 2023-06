Cuando me dispuse a desarrollar esta prueba tenía algunas dudas, sin embargo la necesidad de conocer los detalles o aspectos de mi personalidad que me hacen atractivo era mucho más grande. Por eso estoy seguro que este test de personalidad te sorprenderá tanto como a mí. La forma de obtener los resultados es muy simple y muy similar a otras pruebas que tuvieron bastante aceptación como aquella que “indicará cómo es realmente tu personalidad según la forma de tu ombligo” u otra “revelará tu verdadera identidad de acuerdo al tamaño de tu pie” . Si ya has realizado anteriormente esas pruebas, te puedo confirmar que esta que te presentaré simplemente te gustará.

¿Te has preguntado en algún momento qué te hace atractivo? Pues si buscaste la respuesta, esta es tu oportunidad de descubrir esos detalles. Aquí yo te mostraré la ilustración, algo abstracta, y tú simplemente tendrás que mirar por algunos segundos para que puedas identificar algún elemento.

Observa la imagen del test de personalidad

Como te señalé anteriormente, bastará con que mires por pocos segundos la imagen de la prueba psicológica. Algunos simplemente ven un rostro, mientras que otros distintos elementos que van desde un tren hasta la figura de una mujer. ¿Tú que lograste visualizar?

TEST DE PERSONALIDAD | Descubre los resultados del test según lo que llegues a identificar. (Foto: Oleg Shupliak)

Conoce los resultados del test

El rostro de un anciano

El rasgo que los demás ven más atractivo en tu persona es la tendencia a actuar con madurez comparado a tu edad real. Al respecto, tu quizás te defines como alguien malhumorado, sin embargo tus seres queridos si logran ver alguien con un claro objetivo.

El tren

Aquello que las personas ven más atractivo en ti es tu clásico humor sentido del humor. Sin embargo, por más que parezcas ingenioso y encantador, muchas veces podrías aparentar ser alguien despistado.

La mujer de pelo pelirrojo

Los demás pueden apreciar en secreto que el rasgo que más te domina es ser dramático. Aquello quiere decir que eres una persona que siente muy profundamente lo que te sucede en la vida y sobre todo valoras el sentimiento.

Las nubes y la mujer de espaldas

El rasgo que el resto ve más atractivo en ti es ser olvidadizo por momentos. En ese sentido, por más que seas exitoso y demuestres tener una inteligencia muchas veces has logrado olvidar donde dejaste un objeto de valor. Procura cambiar eso.

¿Qué tan fiables son los test de personalidad?

Ante todo, un test de personalidad tiene que ser fiable y científicamente válido. En otras palabras, tiene que medir con criterios científicos lo mensurable, por ejemplo, rasgos de personalidad relevantes para el entorno laboral actual.

¿Realmente me sirve un test de personalidad?

Un test de personalidad no es más que una prueba psicológica que evalúa los rasgos principales que definen la personalidad de los individuos. Estas pruebas están diseñadas para ayudar a identificar el lado emocional y actitudinal que predomina en cada individuo.

¿Qué indican los test de personalidad?

Los aspectos de la personalidad que usualmente son puestos en observación durante un test de personalidad son:

Orientación a resultados

Flexibilidad

Liderazgo

Tolerancia a la frustración

Autonomía

Orientación al logro

Trabajo en equipo

