La salud mental hoy en día es una prioridad y tenemos que gestionarla de la mejor manera para evitar problemas a futuro. El test visual que te presento te ayudará a definir cómo vas a nivel mental, por lo que solo tienes que elegir una de los dos posible percepciones de la imagen. A diario, podemos ver casos de personas que no pasan las mejores etapas y caen en depresión, por lo que tiene que prestarle mayor atención a este tipo de detalles. No hay más indicaciones, la única prioridad es que seas sincero. La respuesta estará líneas abajo y no tienes un tiempo límite para que puedas definir esta prueba con toda la calma del mundo.

Observa la imagen del test visual

Test visual: descubre el nivel de tu salud mental. (Foto: El Heraldo)

Mira los resultados del test visual

Si notaste el cuchillo...

Eres alguien ambicioso, con determinaciones en tu personalidad. Sueles ser alguien decidido, que sabe establecer metas, alcanzarlas y avanzar hacia nuevas. Mantienes tus emociones en reserva y te presentas como alguien frío y distante, pero en realidad, eres una persona con un gran corazón, pasión por la familia y sabiduría para ofrecer buenos consejos. Eres un creador de éxitos que no se detiene ante los obstáculos, sino que los ve como desafíos emocionantes.

Si notaste la cara...

Esto revela tu inteligencia destacada. Eres una persona curiosa, sociable y amante de las nuevas experiencias que renuevan tu vida constantemente. Te enfocas en el presente y no te preocupas demasiado por el futuro, lo que puede hacer que tengas menos ambición en comparación con otros. Sin embargo, eres excepcionalmente creativo y tienes una imaginación desbordante. Muchos envidian tu equilibrio y serenidad.

Te recomiendo ver este video

Este test visual te ayudará a conocer más sobre tu personalidad según tu escritura.