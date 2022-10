Si eres de las personas que mueren por conocerse a profundidad, este test viral es perfecto para ti, así que no dejes pasar estar oportunidad. ¿Estás listo para lo que viene? El objetivo de esta prueba psicológica no es otro que descubrir lo que piensan tus amigos sobre ti en la actualidad, para lo cual solo tienes que responder qué figura viste primero en la imagen. Abre bien los ojos y no te quedes con la duda en este reto visual. Existen cuatro posibles soluciones, pero solo una será capaz de reflejar cómo eres realmente.

La prueba de personalidad de hoy te hará pensar acerca de ti y tus conflictos más profundos, pero sobre todo, tu misión. Mira atenta y rápidamente la siguiente imagen que está elaborada con el paisaje difuso, y elige la figura que más haya captado tu atención. ¡Buena suerte!

Como podrás ver a simple vista, la imagen parece ser la de un lago o laguna llena de agua. Bueno, todo depende del cristal con el que lo mires, pero es cierto que hasta cuatro figuras puedes percatarte. Piensa bien tu decisión y comparte esta prueba viral cuanto antes.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

Conoce qué piensan tus amigos de ti según la figura que ves primero en el test viral (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL TEST VIRAL

UN PEZ

Si lo primero que entró por tus ojos fue al pez, es porque eres una persona que tiene una gran capacidad de respuesta ante los problemas del día a día. Eres leal, empático y sabes muy bien lo que quieres en la vida. Todas esas cosas combinadas te hacen ser una persona que todos quieren tener a su lado.

UN OJO

Si ves un ojo es porque analizaste la foto en su totalidad. Eso se debe a tu gran inteligencia y creatividad. Eres de los que prefieren dejarse llevar por la intuición y no analizar mucho las cosas. Curioso por naturaleza, siempre estás buscando algo nuevo para hacer. El problema es que te aburres rápido de las cosas, personas y situaciones y eso puede jugarte en contra.

EL AGUA

Por otro lado, si lo primero que vino a tu mente al ver la imagen fue el agua, esto se debe a que eres una persona que sabe como enfrentarse a todo tipo de desafío. Nada te atemoriza, eres muy resolutivo y encuentras respuestas de manera rápida y efectiva. Sin embargo, para ti la autoridad no tiene mucho valor. Según tu pensamiento somos todos iguales y eso suele traerte algún que otro problema laboral.

LA LIBÉLULA

Eres una persona relajada, tranquila y que disfruta mucho de la paz. No te gustan los conflictos y los evitas a toda costa. Das todo por tus seres queridos incluso te dejas de lado para priorizarlos a ellos. No obstante, te ha tocado descubrir que, a veces, no recibís ni un cuarto de aquello que das por los demás.

¿Qué te pareció este test viral? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser. Si no te caló hondo, no te preocupes. Así como esta prueba, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN TEST VIRAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

ORIGEN DE LOS TEST VIRAL

De acuerdo a Wikipedia, los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920 y tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas. Ahora, en estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés en saber más sobre su forma de ser, que es para lo que se suelen utilizar estas pruebas.

