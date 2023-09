Hoy te cuento sobre un test visual que me ha dejado inquieto desde que me atreví a resolverlo. La premisa no es nada complicada porque solo tienes que escoger entre una de las dos figuras que se muestran en la imagen. El principal problema está cuando sabes la respuesta ya que esta podría cambiar el rumbo de tu vida. Descubre aquí que tan tolerante eres con los demás. No hay un tiempo límite.

Para descubrir los resultados, todo lo que necesitas hacer es bastante simple. Tómate unos segundos para observar la ilustración y, según lo que hayas percibido en la imagen, podrás determinar con bastante precisión si tienes alta tolerancia o no aguantas a los demás. ¿Listo para lo que se viene?





Observa la imagen del test visual

A continuación, solo debes responder qué fue lo primero que viste. No hay respuestas correctas ni incorrectas, simplemente elige la opción que primero haya captado la atención de tus ojos. Recuerda que esta prueba es solo una guía general y que cada persona puede pasar por etapas de manera diferente. Disfruta y aprovecha al máximo cada momento.

Descubre si eres una persona tolerante en el test visual. (Foto: MDZOL)





Mira los resultados del test visual

Si ves una manzana...

Eres inseguro. Posees un grandioso potencial que no puedes demostrárselo al mundo por tus miedos. Pretendes que todo salga perfecto y en tu obsesión, no disfrutas nunca del proceso. Tienes en mente el objetivo y descuidas todo lo que sucede alrededor. No sabes tomar decisiones de manera rápida y acudes a seres queridos a que te ayuden a resolver conflictos. Debes aprender a relajarte y entender que las mejores cosas pasan cuando menos se las planea.

Si ves una calavera...

Eres una persona que se destaca por ser sumamente amable con todos. Eres tolerante y posees un gran poder de comprensión. Con frecuencia te pones en los zapatos del otro para ayudarlo. No le temes a los cambios y te gustan los desafíos. Hay quienes te ven como una persona muy orgullosa. Tu familia ocupa un lugar de privilegio en tu corazón y nunca harías algo para perjudicarlos.





¿Conoces qué es un test visual?

Te lo cuento, Un test visual es una herramienta utilizada para evaluar la capacidad de una persona para percibir, interpretar y procesar la información visual. Es por ello que se han vuelto tan populares en Internet pues, según el tipo que sea, va a definir diversos rasgos que quizá no conocíamos sobre nosotros. Asimismo, estas pruebas pueden utilizarse en una variedad de campos, como la psicología, la neurología, la oftalmología y el diseño gráfico.





¿Por qué son importantes los tests?

Detección temprana de problemas visuales : los test visuales permiten detectar problemas o trastornos visuales en etapas tempranas, lo que facilita el diagnóstico y tratamiento oportuno. Esto es especialmente importante en niños, ya que los problemas visuales no tratados pueden afectar su desarrollo y rendimiento académico.

Evaluación de la salud visual : los test visuales ayudan a evaluar la salud general de los ojos y la calidad de la visión de una persona. Esto incluye la medición de la agudeza visual, la percepción de colores, la percepción de profundidad y otras habilidades visuales que son fundamentales para el funcionamiento diario.

: los test visuales ayudan a evaluar la salud general de los ojos y la calidad de la visión de una persona. Esto incluye la medición de la agudeza visual, la percepción de colores, la percepción de profundidad y otras habilidades visuales que son fundamentales para el funcionamiento diario. Personalización de correcciones visuales: los test visuales permiten determinar el tipo y grado de corrección visual necesaria, como anteojos o lentes de contacto, para mejorar la visión de una persona. Esto garantiza que las correcciones sean adecuadas y se ajusten a las necesidades visuales individuales.

En resumen, los test visuales son importantes porque permiten detectar problemas visuales, evaluar la salud visual, personalizar las correcciones visuales, mejorar la seguridad y el rendimiento en actividades visuales, contribuir a la investigación y avanzar en el conocimiento del sistema visual y evaluar habilidades cognitivas relacionadas con la percepción visual.





