Cada palabra que escribo para esta nota me deja un sinsabor de boca porque quizás pude hacer algo más por todos aquellos que no se animan a enrolarse en un test de personalidad como éste. Se trata de un elixir de conocimiento o autoconocimiento, donde veremos si somos personas con problemas de carácter o no. Esta es una prueba más de la gran mochila donde vinieron “ la manera en que cierras el puño te dirá si eres una persona muy lógica o creativa ” y “ observa qué tipo de persona eres según qué parte de tu cuerpo te lavas primero ”, que también te dejarán boquiabierto. Las respuestas tienen una validez tal que a miles dejó pensando realmente si lo que dice aquí podría cambiar sus vidas.

Estoy más que convencido que posiblemente nunca te hayas fijado en la forma o el tamaño de tus orejas. Pero aunque te cueste creerlo, este detalle podrá mostrar algo sobre tu personalidad. Por eso te invito a que te fijes con detenimiento en esa parte de tu cabeza y luego ya puedas realizar una elección.

Observa la imagen del test de personalidad

La imagen que verás a continuación cuenta con tres posibilidades o alternativa, por lo que debes solo seguir o guiarte como hice yo por la que sea más sincera y propia de ti. Una vez que tengas ya la idea clara de qué número te representa, solo mira las respuestas y pasa a un segundo plano anímico. ¿Estás listo ya? ¡Vamos al lío!

Conoce si eres una persona con problemas de carácter según la forma de tu oreja. (Foto: Genial.Guru)

Mira los resultados del test de personalidad

Oreja 1

Las personas que tienen las orejas con esta forma, son fuertes y decididas . Cuando se meten una idea a la cabeza, es casi imposible alguien le impida alcanzar su objetivo. Quienes los rodean, admiran su resistencia cuando se trata de tareas completas. Este rasgo de voluntad, los ayuda a ser grandes líderes.

Oreja 2

Si tienes las orejas de esta forma, entonces esto revela que tienes un carácter comprensivo. Tu principal característica es tu nivel de calidez, amabilidad y siempre irradias tranquilidad. Todos disfrutan conversar contigo. Por último, siempre estás dispuesto a ofrecer tu ayuda a quien lo necesite.

Oreja 3

Se diferencian por ser más inteligentes que el resto. Cuando estás dispuesto a aprender, nada podrá impedirte conseguirlo. Los que te rodean, admiran tu nivel de intelecto y es que tu disciplina es casi envidiable. Quizás estemos hablando antes un verdadero genio.

Oreja 4

Las personas que tienen la forma de sus orejas similares a esta opción, se destacan por ser atractivas. Tienen el rostro simétrico y podría decirse que tienen un futuro ideal como modelo. Gozas de un nivel de persuasión impresionante.

¿Conoces qué es un test de personalidad?

Te cuento que un test de personalidad es una herramienta psicológica utilizada para evaluar y medir los rasgos y características de la personalidad de un individuo. Estos test están diseñados para proporcionar información sobre los patrones de pensamiento, las emociones, los comportamientos y las preferencias de una persona, con el objetivo de obtener una comprensión más completa de su personalidad.

¿Para qué sirven los test de personalidad?

Por si no lo sabías, los test de personalidad se utilizan en una variedad de contextos, como en la investigación psicológica, la selección de personal, la orientación vocacional, la terapia y el autoconocimiento personal. Asimismo, proporcionan información útil para comprender la personalidad de una persona, sus fortalezas y debilidades, y pueden ser una herramienta valiosa en el desarrollo personal y profesional.

Características de los test de personalidad

Preguntas estructuradas : los test de personalidad suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables.

: los test de personalidad suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables. Amplio espectro de rasgos : estos test evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio.

: estos test evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio. Normas de referencia : los resultados de los test de personalidad se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad.

: los resultados de los test de personalidad se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad. Interpretación cualitativa y cuantitativa : los test de personalidad pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales.

: los test de personalidad pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales. Fiabilidad y validez: los test de personalidad deben cumplir con estándares rigurosos de fiabilidad y validez para garantizar que sean confiables y midan efectivamente los rasgos y dimensiones de la personalidad que se pretenden evaluar.

Otros test para que resuelvas

Te recomiendo ver este video

Mira atentamente las imágenes de este video y descubre si puedes encontrar los detalles que esconden.