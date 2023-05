Al intentar desarrollar este test de personalidad me encontraba, posiblemente, en una situación vulnerable. Tenía un sentimiento que no podía explicar y gracias a esta prueba pude conocer con precisión qué atravesaba en ese momento. Seguramente pensarás que es casi imposible conocer nuestros sentimientos a través de una ilustración, pues déjame decirte que yo tenía la misma duda sin embargo, ¿qué perdía intentándolo? Este test se apoderó de mi atención, ya que es muy similar al “test visual sobre la forma de tu dedo meñique” o como el de “elegir un par de cubiertos y el test visual revelará qué tan educado eres” : continúa leyendo y conocerás los resultados de la prueba.

¿Sientes algo en tu corazón y no sabes como expresarlo? Pues esa duda o angustia podrás revelarla gracias a este test de personalidad. ¿Qué debes hacer? Para acceder a los resultados tienes que mirar por algunos pocos segundos la ilustración y según lo que se apodere de tu atención conocerás más sobre tu “corazón”. Al final, te daremos recomendaciones de cómo afrontar cada momento de tu vida.

Visualiza la imagen del test de personalidad

Así como te señalé líneas arriba, conseguir los resultados de esta prueba es muy simple. Mira la ilustración y déjate guiar por tus instintos. Es posible que tu forma de ser te lleve hacia la figura que considere adecuada. Una vez que hayas identificado algún elemento, resérvatelo y te invito a leer su significado en las líneas posteriores que colocaré.

Mira por pocos segundos la imagen y lo que llame tu atención te guiará hacia los resultados.| Foto: día por día me supero

Descubre los resultados del test de personalidad

El Camino: Si ves el camino es porque tienes la capacidad de aislarte de las situaciones complejas y analizarlas a detalle y con la mayor distancia. Si se trata de algo sentimental, no dudas en usar tu razón y tu criterio al opinar o decidir algo. Esto te ayudará mucho a poner límites a los demás, ya que priorizas tu bienestar y eso está perfecto. No es bueno dejarse llevar por los impulsos, pero tu entorno puedo considerarte una persona fría, trata de que no te afecte, las personas que realmente te aprecian saben muy bien que tienes un gran corazón.

El hombre y la mujer: si lo primero que viste fue una mujer abriendo una cortina junto a un hombre es porque te encanta ser muy detallista. Siempre estas pendientes de las cosas mínimas en los demás, como sus formas de accionar hasta sus miradas o su forma de hablar. De esa forma captas mucha información del resto. Eres una persona sensible y te involucras mucho con tu lado emocional y el de los otros, pero a veces te puede afectar tu estado de ánimo. Debes aprender a poner límites en ese aspecto, ya que te puede atrasar en tus actividades más importantes.

¿Qué aprendes al desarrollar este test?

Personas como tú y yo cree de manera equivocada que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a enriquecer nuestra personalidad y a desarrollarnos como persona, entendiendo que cada persona puede tener una serie de preferencias personas resaltadas por encima de las demás, y unos rasgos que son inherentes a cada individuo.

Gracias a este test de personalidad he aprendido a comprender mejor a otras personas, ya que a la hora de conocer algunos detalles acerca de su personalidad, podemos conocer cómo afrontarán determinadas situaciones, al mismo tiempo que podrás saber cómo tú mismo responderás a las mismas, ya que no existe una personalidad mejor que otra, sino diferentes maneras de poder enfocar un asunto en particular.

