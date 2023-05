Quedé sorprendido cuando obtuve los resultados de este test de personalidad. Al inicio me mostré incrédulo, pues parecía un chiste mal contado que pueda conocer mis miedos y temores con tan solo elegir la sombra que me parezca más aterradora entre las opciones que se muestran en la ilustración. Quizás pienses que te estoy tomando el pelo, pero te aseguro que poco después que inicies con la prueba quedarás atónito y sin palabras. Así como el “test visual sobre la forma de tu dedo meñique” u otro como el de “saber si soportas la soledad viendo la primera figura” , la prueba que te presentó aquí mostrará por completo partes de tu personalidad.

En repetidas ocasiones seguramente te has preguntado cuál es tu más grande temor. Quizás crees saberlo y nunca te atreves hacerle frente. Pues en este test de personalidad te daré luces de cuáles pueden ser, pero lo más importante de esto es que te brindaré las herramientas necesarias para que puedas vencer tus miedos y salgas victorioso.

Mira la ilustración del test de personalidad

Así como te señalamos líneas arriba, descubrir los resultados de este test es muy sencillo. Solo echa un vistazo y elige cuál de todas las opciones que se muestran de una sombra aterradora te infunde más temor. Cuando ya tengas tu decisión, lo siguiente es que conozcas el significado de la misma en la lista que te dejo líneas más abajo.

La imagen que infunda más temor en ti te revelará los resultados de esta prueba.| Foto: genial.guru

Conoce los resultados del test de personalidad

Sombra Número 1

Si has escogido la primera de las sombras de este test debes saber que tu miedo se encuentra dentro de ti mismo. Tienes miedo a la hora de tomar ciertas decisiones que sabes que van a cambiar el curso de tu vida, pero también sabes que no te queda otra que tomar esta decisión. El miedo te paraliza ante la posibilidad de equivocarte y perder el control de lo que ahora te ofrece estabilidad.

Sombra Número 2

Esta figura representa la opinión externa de las personas, por lo que implica que te preocupa en exceso lo que los demás piensen de ti. Lo primero que te viene a la mente cada vez que debes dar un paso en tu vida es qué creerán los demás; qué dirán los demás. Y esta preocupación extrema por los demás hace que te pierdas a la hora de escoger lo que es mejor para ti. Además, estar siempre pendiente del resto, te genera una gran falta de confianza y de autoestima, lo que te lleva a coger caminos que no siempre te satisfacen. Con ello, solo consigues entrar en un espiral de malestar con tu situación personal a cada momento.

Sombra Número 3

La sombra número 3 es la que hace referencia a los cambios de la vida en general. Por ello, si eres de los que ha escogido esta silueta ya te decimos que tu gran miedo viene de aquello que la vida te traerá. No eres de los que amen los cambios; de hecho, te molesta mucho cualquier pequeña variación que pueda alterar tus rutinas diarias. No te gusta salir de tu zona de confort y, mucho menos, asumir algunos riesgos.

Sombra Número 4

Por último, os vamos a hablar de la sombra número 4, la cual hace referencia al peor de los miedos que una persona puede tener. Sí, lo has oído bien. Esta figura representa el miedo al futuro y a la incertidumbre que este representa para ti. Entras en bucles de lo más autodestructivos cada vez que te paras a pensar en el futuro. No te gustan los imprevistos y, mucho menos, las dudas, pero debes entender que las dudas sobre el futuro siempre van a estar allá. Por este motivo, debes dejar de suponer siempre de forma negativa y abrirte, no a la inseguridad del futuro, sino a las posibilidades que este te traerá.

Beneficios de un test de personalidad

Estos son solo algunos de los muchos beneficios que se encuentran asociados a los test de personalidad, razón por la cual se utilizan en diferentes ámbitos como la selección de personal o en la psicología clínica.

Ayuda a entender mejor a otras personas . Cada persona tiene su propia manera de interactuar con el mundo que nos rodea y es necesario tener presente que ningún tipo de personalidad es mejor que otra, sino que cada una de ellas tiene sus propias características y debe ser igualmente valorada.

. Cada persona tiene su propia manera de interactuar con el mundo que nos rodea y es necesario tener presente que ningún tipo de personalidad es mejor que otra, sino que cada una de ellas tiene sus propias características y debe ser igualmente valorada. Ayuda en las relaciones personales . Estos contenidos puede ser más útiles para las relaciones personales de lo que se pueda pensar, ya que de esta manera es posible entender algunos rasgos de personalidad básicos de quienes te rodean, y todo ello contribuirá a conseguir construir asociaciones más fuertes con quienes te rodean.

. Estos contenidos puede ser más útiles para las relaciones personales de lo que se pueda pensar, ya que de esta manera es posible entender algunos rasgos de personalidad básicos de quienes te rodean, y todo ello contribuirá a conseguir construir asociaciones más fuertes con quienes te rodean. Contribuye a conocer gustos y cosas que te desagradan. Con este tipo de contenidos es posible conocer los gustos y las cosas que nos desagradan, logrando así conocerse mejor a uno mismo, algo que es fundamental para la propia evolución como persona.

