Lo único que necesitas hacer en esta prueba es enfocarte por completo todos los segundos que sean posible para saber si identificas, claramente, la figura de un ratón o un hombre. Dependiendo de ello, el test de personalidad te revelará cuál es tu edad mental en este momento. ¿Quieres conocer más al respecto? Pues sinceramente, cuando comencé el desarrolla de esta prueba psicológica tenía muchas dudas. No creí jamás que una simple imagen pueda mostrar datos de mi personalidad, pero le di una oportunidad y no me arrepiento. Es por ello que ahora comparto este test contigo, con el objetivo de que puedas conocer más sobre ti.

Saber cuál es mi edad mental es algo que ciertamente estuve buscando desde hace mucho tiempo, y felizmente en esta prueba pude conocerlo. El test de personalidad fue desarrollado por los mismos creadores de “tienes una visión 20/20 si puedes encontrar al perro escondido en menos de 10 segundos ” y “escoge un garabato y conocerás cuál es la situación de tu estado mental” .

Visualiza la gráfica del test de personalidad

Debes mirar por algunos segundos la imagen y conocer que aquello que captes dependerá enteramente de tu forma de ser. Ten paciencia y echa un vistazo, cuando ya tengas en mente la figura te invito a leer su significado en la lista que colocaré inmediatamente después.

En la imagen se puede apreciar la figura de un ratón o también un rostro humano. ¿Tú que ves? | Foto: BrightSide

Conoce los resultados de la prueba

Si ves un ratón

Quiere decir que posees una edad mental de un adolescente. Si eres un adulto, pues la prueba te aconseja a que medites en todas las acciones que haces durante el día. Pero si cuentas con esa edad, pues no existe problema alguno.

Si ves el rostro de un hombre

Esto significa que tienes la edad mental de una persona muy madura. Tomas las cosas con calma y piensas siempre antes de responder. No te complicas por temas innecesarios.

¿Logró aprender algo al resolver este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

Gracias a este test de personalidad, he aprendido a comprender mejor a otras personas, ya que permite saber cómo afrontarán determinadas situaciones. Además, la prueba te ayuda a conocer cómo tú mismo actuarás ante esas circunstancias.

Conoce los beneficios de un test de personalidad

Estos son solo algunos de los muchos beneficios que se encuentran asociados a los test de personalidad, razón por la cual se utilizan en diferentes ámbitos como la selección de personal o en la psicología clínica.

Ayuda a entender mejor a otras personas . Cada persona tiene su propia manera de interactuar con el mundo que nos rodea y es necesario tener presente que ningún tipo de personalidad es mejor que otra, sino que cada una de ellas tiene sus propias características y debe ser igualmente valorada.

. Cada persona tiene su propia manera de interactuar con el mundo que nos rodea y es necesario tener presente que ningún tipo de personalidad es mejor que otra, sino que cada una de ellas tiene sus propias características y debe ser igualmente valorada. Ayuda en las relaciones personales . Estos contenidos puede ser más útiles para las relaciones personales de lo que se pueda pensar, ya que de esta manera es posible entender algunos rasgos de personalidad básicos de quienes te rodean, y todo ello contribuirá a conseguir construir asociaciones más fuertes con quienes te rodean.

. Estos contenidos puede ser más útiles para las relaciones personales de lo que se pueda pensar, ya que de esta manera es posible entender algunos rasgos de personalidad básicos de quienes te rodean, y todo ello contribuirá a conseguir construir asociaciones más fuertes con quienes te rodean. Contribuye a conocer gustos y cosas que te desagradan. Con este tipo de contenidos es posible conocer los gustos y las cosas que nos desagradan, logrando así conocerse mejor a uno mismo, algo que es fundamental para la propia evolución como persona.

