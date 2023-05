Los test visuales son excelentes alternativas para todas aquellas personas que desean conocerse mejor. Si estás buscando uno que sea capaz de revelar si eres alguien que tiene buenas ideas, te informamos que el de esta nota es perfecto para ti. Recibirás esa información rápidamente. A continuación te explicaremos lo que tienes que hacer para participar en la prueba.

No vas a realizar nada del otro mundo. Simplemente vas a dar una respuesta: debes decir qué fue lo que captaste primero en la imagen, teniendo en cuenta que nada más están como opciones el hombre y la rosa. Es importante que no mientas al contestar, pues solo diciendo la verdad conocerás cómo eres realmente.

¿Dónde están los resultados del test visual? Pues más abajo, pero no los vayas a leer antes de indicar qué captaste primero. Todos son impactantes. El único detalle es que no poseen validez científica. Si eso no es un problema para ti, perfecto. Por otro lado, te informamos que en la página web de Depor hay más pruebas. Una muy buena es la que puede revelar secretos insólitos de tu personalidad, según la forma de tus manos.

Imagen del test visual que revelará si tienes grandes ideas

Esta imagen, que posee un fondo de color amarillo, te muestra dos dibujos: el de un hombre y el de una rosa. (Foto: MDZ Online)

Resultados del test visual

Hombre:

Si viste primero al hombre, guardas los secretos más ocultos de muchos. Te ven como una persona en la que pueden depositar su confianza. Eres creativo(a). Con frecuencia tienes grandes ideas. Por momentos, te preocupas mucho por lo que opinen los demás de ti.

Rosa:

Si viste primero la rosa, la zona de confort no es lo tuyo. Te vas de los lugares donde no te permiten crecer. Para ti, quedarte quieto es sinónimo de aburrimiento y eso te frustra. Eres eufórico(a). Siempre buscas emoción, aventura y vivir el momento. Siempre tratas de ver el lado bueno a todo. Consideras que la vida es una sola y por eso no te privas de hacer nada.

¿Este test visual te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos y retos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

