Hasta el día de hoy domingo 14 de febrero de 2021, México registró un total de 10,388 nuevos casos de coronavirus en el país, elevando el total de contagiados a 2,183,993 casos confirmados. Simplemente lamentable. En esta misma línea, según fuentes oficiales, el total de muertos en territorio azteca ascendió a 173,771 decesos, mostrando un aumento de 1,214 fallecimientos en las últimas 24 horas. Sin duda, el coronavirus sigue causando estragos en el mundo, por lo que te pedimos quedarte en casa y no exponer así a tus seres amados.

Coronavirus en México, domingo 14 de febrero

Buenos días, a continuación te presentamos las últimas noticias en México con el paso del coronavirus.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

Cuidados a seguir si tienes coronavirus

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir el COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

Semáforo epidemiológico en México

Desde el lunes 1 de febrero, trece estados de México se encontraron entre los marcados como ROJO gracias a la pandemia: Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Un nivel más abajo, de color NARANJA, encontramos a otros diecisiete estados entre los que figuran: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Por último, y no por eso menos importantes, a la fecha solo hay dos estados con el color AMARILLO en México: Chiapas y Campeche.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Guía de registro de adultos mayores para recibir la vacuna contra el COVID-19 en México (Video: Gobierno de México)