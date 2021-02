Simplemente lamentable. Hasta hoy martes 16 de febrero de 2021, México registró un total de 3.098 nuevos casos de coronavirus en el país, elevando el total de contagiados a dos millones de casos confirmados. Sin duda, el coronavirus continúa causando estragos en el mundo, por lo que te pedimos quedarte en casa y no salir. En esta misma línea, según fuentes oficiales, el total de muertos en territorio azteca ascendió a 175 mil decesos, mostrando un aumento de 450 fallecimientos en las últimas 24 horas.

Coronavirus en México, martes 16 de febrero

Buenos días, a continuación te presentamos las últimas noticias en México con el paso del coronavirus.

Coronavirus en México, lunes 15 de febrero

México está en conversaciones con Cuba para realizar parte de un ensayo de una vacuna contra el covid-19 en un esfuerzo por obtener más suministros de laboratorios internacionales a medida que las dosis se agotan en el país y el número de muertes aumenta. Hasta ahora, solo 0,5% de la población de México ha recibido al menos una vacuna contra el coronavirus, en comparación con 11,5% en Estados Unidos, según el Vaccine Tracker de Bloomberg.

México inició este lunes la segunda fase de su plan de vacunación masiva contra el covid-19 con personas mayores de 60 años, tras una primera etapa enfocada en personal médico que se dilató casi un mes por demoras en la entrega del medicamento. Milpa Alta y otros 332 municipios fueron los designados para retomar el plan de inoculación tras el arribo este domingo de 870.000 dosis del laboratorio británico AstraZeneca, producidas en India

La pandemia de COVID-19 desploma los divorcios y matrimonios en México. Los divorcios y matrimonios sufrieron un desplome de dos dígitos nunca antes visto y la causa fue la pandemia de coronavirus, que obligó a cerrar los juzgados y los registros civiles por varios meses, así como la cancelación de las bodas para evitar un brote masivo del virus aparecido en China.

Estado de México, Hidalgo, Jalisco y Durango recibieron vacunas contra COVID-19 para adultos mayores. Con la llegada de un lote de 870,000 dosis de la vacuna contra COVID-19 desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, el gobierno de México comenzará la inmunización de personas adultas mayores. La jornada dará inicio este lunes a las 8 de la mañana en 333 municipios del país.

Coronavirus en México, domingo 14 de febrero

Adultos mayores podrán recibir segunda dosis en otra entidad. De acuerdo con el subsecretario, si una persona recibió en una entidad federativa la primera dosis y en el intervalo entre la primera y la segunda dosis, por la razón que sea, se cambia de entidad federativa, no necesita regresar a su sitio de origen. Explicó que en caso de esa situación se podrá adquirir la segunda aplicación en el estado donde se localice, y de acuerdo con el calendario que le corresponde.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció un nuevo punto de recarga gratuita de tanques de oxígeno. Se encontrará en la Ciudad Deportiva de la alcaldía Iztacalco y tendrá mayor capacidad que los otros puntos en funcionamiento. De esa forma ya son cinco centros a los que se puede acudir para rellenar los cilindros de pacientes diagnosticados con COVID-19.

Este domingo, durante la conferencia de prensa matutina del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que ofreció desde Oaxaca; el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dio detalles acerca del plan de distribución de las 870 mil vacunas a distribuir que llegaron en la madrugada del domingo. Con estas dosis, el lunes 15 de febrero, México comienza con la vacunación de personas mayores de 60 años.

Llega a México lote de vacunas anticovid de AstraZeneca. Casi un millón de dosis de la vacuna de AstraZeneca y de la Universidad de Oxford contra el COVID-19 llegaron a México esta madrugada, las cuales se administrarán a adultos mayores. De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud, más de 4.7 millones se han registrado en la plataforma para ser inmunizados.

Cuidados a seguir si tienes coronavirus

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir el COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

