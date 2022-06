Con este acertijo visual la diversión está asegurada. Aquí tienes que hallar la palabra ‘coser’ en la imagen. El detalle es que debes hacerlo en solo 7 segundos. Si la ubicas en ese tiempo establecido, habrás superado el desafío que causa furor en las redes sociales.

La ilustración, si en caso no te has dado cuenta, es una creación de MDZ Online. Nos muestra varias palabras ‘toser’, pero estas no son las únicas que hay, aunque así lo parezca. Tómate todo el tiempo del mundo para encontrar la indicada líneas arriba.

Imagen del acertijo visual 2022

A simple vista no se aprecia la palabra ‘coser’ en esta ilustración. (Foto: MDZ Online)

Respuesta del acertijo visual

Ahora mismo vamos a dar a conocer la ubicación de la palabra ‘coser’ en la imagen. Y es que casi ningún participante fue capaz de hallarla. Si ese es tu caso, no te sientas mal. ¡Recuerda que esto nada más es un juego!

En esta imagen te indicamos dónde está la palabra ‘coser’. (Foto: MDZ Online)

¿Qué es un acertijo visual?

Un acertijo visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para los usuarios. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, retos virales o acertijos lógicos.

¿Te gustaría participar de otro acertijo?

Este acertijo visual ha divertido a muchas personas, pero créenos cuando te decimos que no es el único que hay. Si deseas participar en otro desafío, te informamos que en Depor hemos dado a conocer bastantes. Todos tienen el mismo objetivo: entretener a la gente. ¡Hasta la próxima!