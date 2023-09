Cuando nos enamoramos no sabemos si realmente esa persona se va a mantener con nosotros a lo largo de nuestra vida. Construir una relación no solo se basa en el amor, pues existen diferentes puntos importantes desde la confianza hasta las metas en común que deben plantearse. Si tienes dudas de tu relación sentimental en este momento, pues el test visual que voy a dejarte es el ideal para ti. Te recomiendo que seas sincero y que no tengas temor al momento de leer los resultados, pues así podrás quitarte la venda de los ojos.

Lo único que tienes que hacer es mirar por algunos segundos la imagen del test visual y después de ello contestar cuál fue la figura que se apoderó de tu atención. Realmente son diversos los elementos que aparecen en la gráfica, pero tu mente es sabia y ella guiará a tu sentido visual hacia los resultados que considere necesarios.

Visualiza la imagen de la prueba

Como te indicamos no tienes que analizar por mucho tiempo la ilustración, ni mucho menos interpretar las imágenes abstractas. Simplemente necesitaremos conocer cuál es la figura que realmente captó tu interés con solo un golpe de vista rápido. Luego de ello, podrás leer con atención los resultados.

Es importante que seas sincero al momento de responder cuál es la figura que identificas en la imagen del test visual.| Foto: chedonna

Conoce el significado del test visual

Si viste una mujer con la cabeza hacia atrás significa que no tienes miedo de enfrentarte a la realidad. De hecho, incluso en la pintura abstracta ves a una persona: ¡es como si te estuvieras mirando a ti mismo! Sucede porque no tienes miedo de enfrentarte a lo que tienes delante o porque, con toda probabilidad, estás realmente en paz con tu pareja o relación. En resumen, podrías durar mucho tiempo: ¡bien por ti!

Si viste un paisaje natural con una cascada quiere decir que la prueba ha identificado algo mal entre ustedes. Tal vez sea un período particularmente difícil que, inconscientemente, te hace soñar con la libertad o con un nuevo comienzo solo para ti.

