Una familia pasa un momento agradable sobre la mesa de celebración por el cumpleaños del menor. Hasta ahí, todo lo que aparenta este acertijo visual es normal. Sin embargo, puede que se te pasen detalles. Observan los padres al niño que está celebrando su cumpleaños mientras lo aplauden. Todo hace indicar que un día festivo, lleno de globos, torta y regalos a colores. Sin embargo, hay un error en la imagen que no puede suceder en el sentido lógico de la realidad. ¿Lo ubicas?

Buena suerte para descifrar lógicamente lo que no va en esta composición que protagoniza un acertijo visual que da la hora en redes sociales en las últimas horas. No es difícil, pero tienes que utilizar la lógica, el sentido común antes que analizar a detalle una ilustración. No olvides tampoco que se trata de una prueba que no debería tomarte más de cinco segundos.

IMAGEN DEL ACERTIJO VISUAL

¿Cuál es el error inadvertido? Miles fallan al resolver el acertijo visual en 5 segundos. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

¿Qué pasó? ¿No fuiste capaz de dar con el error? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos visuales requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. El error radicaba en que al soplar las velas, no hubo cambio alguno en la dirección del fuego. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que consiguió cumplir el acertijo, tranquilo, te invitamos a ver la solución cuanto antes.

Solución del acertijo visual: el error radicaba en que al soplar las velas, no hubo cambio alguno en la dirección del fuego. (Foto: Genial.Guru)

¿QUÉ ES UN ACERTIJO VISUAL?

Un acertijo visual es una gran alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un tiempo límite y otros no. También son conocidos como retos virales, desafíos, pruebas visuales o acertijos. Eso sí, todos son divertidos.