En instantes verás una imagen abstracta. Pero no es igual que cualquier otra que hayas visto, sino que representa a un test visual que puede identificar cuál es tu edad mental dependiendo de cuántas caras veas. Puede sonar muy tonto lo que lees, pero la gran mayoría quedó sorprendida con el resultado final. Recuerda que los años que tenemos no siempre determinan la experiencia que hemos ganado a lo largo de ellos. Este factor (edad mental) es una característica que puede o no coincidir con la edad biológica y es importante identificarla. ¿Estás listo?

Observa la imagen del test visual y responde de forma sincera

En este test visual, te ofrecemos una imagen abstracta para que determines si tu edad biológica coincide con tu edad mental o si, por lo contrario, eres una persona demasiado madura o inmadura.

Test visual: el número de caras que veas determinará cuál es tu edad mental (Foto: GenialGuru).

Lee el resultado del test visual

Si solo ves 4 caras: Tu edad mental es de 20-25 años. Eres un tipo artístico y académico. Te gusta ver las cosas desde una nueva perspectiva y muy a menudo vas a conciertos y promociones de libros. El ambiente ruidoso no te satisface y quieres mantener tu cerebro joven con pensamientos simples.

Si solo ves 7 caras: Déjanos decirte que tu cerebro tiene entre 25 y 30 años y eres el epítome de la sencillez. No querrás complicar las cosas, ya sea una historia de amor o cosas simples como la cena. Su círculo social es pequeño, por lo que las posibilidades de meterse en problemas son escasas.

Si solo ves 10 caras: Tu mente tiene entre 30 y 40 años. Eres un poco anticuado y cauteloso, pero también una persona en la que la gente puede confiar. Tus amigos a menudo te piden consejo porque piensan que eres maduro y estable. No eres una persona llamativa y tienes los pies en la tierra.

Si solo ves 13 caras: Esto solo significa que eres un niño. Tu edad mental es la de un menor de edad. Eres muy ingenuo, sencillo y amable, aunque esto no quiere decir que sea algo malo. Por el contrario, te hace único de muchas formas.

¿Te has quedado sorprendido con los resultados de este reto visual? ¿Te has identificado con lo que dice sobre tu personalidad? Estas pruebas pueden ser muy reveladoras, ya que nos ayudan a conocernos mejor. En caso de no ser así, no te preocupes. Así como esta prueba, hay otro tipo de virales, entre desafíos y retos, que serán de tu agrado en el siguiente enlace.

