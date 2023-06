Claramente, estás aquí por un motivo: quieres saber, de una vez por todas, si eres una persona racional. Déjame indicarte que el test visual te brindará esa información en un dos por tres, siempre y cuando des una respuesta sincera. Esa es la regla en esta prueba, que es demasiado buena, como la que consiste en “indicar cómo escribes la letra ‘X’ para que conozcas tu manera de ser” y la “que expone tu nivel de inteligencia, según la forma en que sostienes tu celular”.

Las mentiras no atraen cosas buenas. Hacen daño. Te perjudican. Es mejor decir la verdad. Aquí lo que se te pide es que contestes qué captaste primero en la imagen que acompaña esta nota de Depor. No es algo difícil de hacer. Simplemente mira la ilustración y responde. No pierdas más tiempo.

Te presento la imagen del test visual

Con respecto a la imagen del test visual, te cuento que no tiene muchas opciones. Solo están el corazón y el caballo. No menciones otro elemento. Hay usuarios que, a pesar de que se les informó lo que no deben hacer, contestaron cualquier cosa y se arrepintieron, pues perdieron su tiempo. Luego de dar tu respuesta sincera, debes ir a la parte donde están los resultados. Es decir, más abajo. Todos son impactantes, pero no poseen validez científica.

Esta imagen, que posee un fondo de color rosado claro, te muestra dos dibujos: el de un corazón y el de un caballo. (Foto: MDZ Online)

Conoce los resultados del test visual

Corazón:

Si viste primero el corazón, te encanta estar en pareja. Crees en las relaciones amorosas largas. Eliges sorprenderte. No te agrada adelantarte a los hechos ni estar ofendido con alguien. No guardas rencor. Eres una persona tranquila y amorosa.

Caballo:

Si viste primero el caballo, tu familia es muy importante para ti. Jamás juzgas a una persona antes de conocerla. Vives y dejas vivir en libertad. Eres auténtico(a) y racional. Nunca tomas una decisión sin analizar todos los pros y contras.

¿No sabes qué es un test visual? Ahora te lo digo

Los test visuales son contenidos capaces de exponer cómo es una persona. Por lo general, las pruebas que circulan en las redes sociales consisten en responder una simple pregunta: ¿Qué captaste primero en la imagen? La contestación permitirá al usuario saber cuál es su verdadera forma de ser.

¿Quieres participar en otro test visual? ¡Mira este video!

Estas cuatro imágenes develarán rasgos de tu personalidad según tu interpretación. Sigue las instrucciones y descubrirás lo que no sabías de ti.