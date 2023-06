Como te señalé hace poco, al momento de empezar a resolver esta prueba presentaba serias dudas. Y es que para mí llegar a conocer aspectos de mi personalidad a través de la forma de mi pestaña resultaba algo ilógico. Lo cierto es que llegó apoderarse de mi atención y más aún cuando obtuve los resultados. El test de personalidad que estás próximo a desarrollar te ayudará a conocer si realmente eres una persona ingeniosa o no. Tengo que resaltar que el test es uno de los más solicitados, pues es muy similar a otros que tuvieron bastante éxito como “tu posición al dormir te revelará rasgos únicos de tu personalidad” y otro que “mostrará el tipo de persona que eres según cómo agarras el timón de un automóvil” .

¿En alguna circunstancia has prestado atención a cómo son tus pestañas? Pues desde este momento seguramente se convertirá en un hábito cada que estés frente al espejo. Y es que la forma de ellas guarda muchos secretos sobre nuestra personalidad que en esta prueba podrás descubrir.

Visualiza la imagen del test de personalidad

Precisamente, para conocer los resultados de esta prueba lo único que deberás hacer es observar por algunos segundos la gráfica central que te dejaré líneas abajo. Te recomiendo que por esta ocasión te mires frente al espejo y tras ello ya estés listo para escoger tu opción.

Simplemente escoge una de las alternativas y luego de ello conocerás los resultados del test de personalidad.| Foto: namastest

Descubre el significado del test

Primera pestaña: Eres ingenuo. Aceptas con facilidad lo que te dicen los demás sin consultar si los hechos son reales o no. En consecuencia, has padecido diversos problemas por no discernir algunas situaciones en tu camino.

Segunda pestaña: Persuasivo a más no poder. Convences a muchas personas con la finalidad de conseguir lo que buscas a como dé lugar. Eso ha traído un costo negativo, ya que muchos, te ven como un “aprovechado”.

Tercera pestaña: No juegas con otros. Te mantienes al margen; prefiriendo tu tranquilidad por encima de todo. Te gusta ayudar sin recibir nada a cambio y, sobre todo, no crees todo lo que te cuentan sin antes preguntar si es cierto.

Te muestro los mejores beneficios de un test de personalidad

Estos son solo algunos de los muchos beneficios que se encuentran asociados a los test de personalidad, razón por la cual se utilizan en diferentes ámbitos como la selección de personal o en la psicología clínica.

Ayuda a entender mejor a otras personas. Cada persona tiene su propia manera de interactuar con el mundo que nos rodea y es necesario tener presente que ningún tipo de personalidad es mejor que otra, sino que cada una de ellas tiene sus propias características y debe ser igualmente valorada.

Ayuda en las relaciones personales. Estos contenidos puede ser más útiles para las relaciones personales de lo que se pueda pensar, ya que de esta manera es posible entender algunos rasgos de personalidad básicos de quienes te rodean, y todo ello contribuirá a conseguir construir asociaciones más fuertes con quienes te rodean.

Contribuye a conocer gustos y cosas que te desagradan. Con este tipo de contenidos es posible conocer los gustos y las cosas que nos desagradan, logrando así conocerse mejor a uno mismo, algo que es fundamental para la propia evolución como persona.

