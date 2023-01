En Depor hemos preparado un interesante test de personalidad que es capaz de revelar distintos aspectos sobre ti dependiendo las palabras que logres visualizar en la imagen que acompaña a esta prueba psicológica. Así es. Déjame decirte que exactamente las tres primeras palabras que visualices, serán las que te muestren los resultados.

Te dejamos la ilustración de este test de personalidad. Se aprecia a simple vista que es un pupiletras. Aquí no tendrás que buscar ciertas palabras en específico, pues simplemente tendrás que contarnos cuáles fueron las que lograste visualizar sin mucho esfuerzo. Así funciona esta increíble prueba.

Y tras unos breves segundos en el que ya hayas conseguido las tres palabras, lo siguiente es que busques en la lista de resultados el significado de cada una de las palabras que aparecen allí. Podemos asegurar que quedarás sin palabras y descubrirás muchos aspectos de tu personalidad.

Mira aquí la imagen del test de personalidad

Las tres primeras palabras que logres visualizar te mostrarán detalles únicos de tu personalidad.| Foto: namastest

Mira aquí los resultados del test de personalidad

Humildad

Aunque a nadie le gusta que le digan que no es humilde, muchas veces hay quienes no reconocen la falta de esta virtud. Por lo cual si encontraste esta palabra sería bueno que revises en qué ámbitos o momentos te falta humildad. Una forma de practicarla, más allá de cualquier situación, es por medio de la gratitud que puedas sentir y expresar. Por lo cual cada día puedes pensar aquello que agradeces. Con este sencillo ejercicio ya estarás abriendo las energías de la humildad.

Ánimo

Si descubriste esta palabra, quiere decir que constantemente estás algo estresado y ocupado, lo cual puede afectar negativamente tu carácter. Algunas cosas que te ayudarán a mejorar en ese sentido son el realizar ejercicio a tu ritmo y salir a pasear, ya que estar fuera de casa también puede ayudar con tu ánimo. También es importante tener todas nuestras horas de sueño, que muchas veces impactan en nuestro rendimiento. Haz estas cosas y notarás los cambios.

Autoestima

Puede ser que actualmente estés enfrentando situaciones difíciles o complejas, por lo cual tu autoestima no atraviesa el mejor momento. Aunque son normales los momentos de decaimiento, mantenerte allí prolongadamente no es bueno. Para ello, un acto que te ayudará es sonreír frente a un espejo. Aunque te suene algo un poco loco, el cerebro no es capaz de distinguir entre ficción y realidad, asumiendo que lo que ves es real. De igual manera, el tener espacios donde realices lo que te gusta y apasiona alentará enormemente tu autoestima.

Rendimiento

Vivimos rodeados de un mundo que nos exige más y más cada día, por lo cual queremos rendir y hacerlo bien. Y aunque esto no es malo, sí lo es cuando te agobias por no cumplir, lo cual empieza a generar tendencias negativas en nosotros.

Creatividad

¡Eres una persona muy creativa! Solo que quizás estás viviendo un bloqueo, debido a los problemas que tienes y a las preocupaciones que la vida nos da. Pero no te preocupes, es solo un periodo y puedes combatirlo a través de los desafíos de creatividad, donde cada día te pongas una meta y la cumplas. Por ejemplo, si te gusta la fotografía, el reto será un día fotografiar una planta, otro una ventana y el siguiente unos zapatos. Así, poco a poco retomarás la fuente de inspiración.

Hábitos

“Mejores hábitos, mejor vida”, así reza el dicho. Por ello es que siempre estamos pendientes de cómo mejorarlos y de seguro es una de las cosas que ahora más te preocupan. Antes de abrumarte por los que no tienes, es hora de que te plantees metas sencillas y prácticas que puedas mantener en el tiempo. Contrario a lo que se cree, un hábito lleva aproximadamente 90 días para poder integrarlo. La clave aquí es ser realista y pensar a largo plazo.

Paciencia

De seguro te hubiera gustado encontrar esta definición más arriba, para tenerla más a la mano, porque la impaciencia te gana. Lo cierto es que muchas veces pierdes la paciencia y se camufla en ansiedad o explosiones disruptivas o violentas. Por ello es que, a quienes quieren trabajar la paciencia, se les invita muchas veces a seguir la naturaleza y sembrar algo. Plantar desde que es una semilla hasta ver su florecimiento a través del cuidado, te ayudará a conectar con esta ansiada virtud.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.

Cabe señalar que estos test de personalidad que día a día planteamos en Depor, no tienen ninguna validez científica. Solo se trata de contenidos de entretenimiento que pueden ayudarte a orientar qué tipo de carácter puedas tener en unos segundos, a través de una imagen.