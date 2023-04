El test visual que verás a continuación ha resuelto una de las grandes dudas que mantienen los internautas durante mucho tiempo. ¿Cuál es nuestro nivel de autoestima? Esta pregunta se ha elaborado entre los usuarios, y a continuación podrás obtener una respuesta certera gracias a lo que llegues a identificar en la ilustración que te dejaremos líneas más abajo.

La imagen en bastante abstracta, se aprecia una rosa gigante siendo sostenida por una mano y además también a una mujer que baila muy cerca. Y todo ello bajo un desierto. La ilustración es extraña, pero son varios elementos que difícilmente todos llamen la atención de los usuarios. ¿Cómo funciona el test visual? Pues muy sencillo. Echa un vistazo rápido y aquello que se apodere de tu atención de manera inmediata será el que te revele los resultados.

Si ya tienes en mente esa figura, lo siguiente es que busques en la lista de resultados su significado pues allí consignaremos cuál es tu nivel de autoestima. No buscamos con esta prueba demostrar si tienes un problema psicológico, simplemente queremos que seas consciente de lo que ocurre a tu alrededor.

La imagen del test visual de la autoestima

En la ilustración del test visual se aprecia una rosa, una mano y una mujer muy cerca. ¿Cuál llama tu atención?| Foto: chedonna

Los resultados del test visual

Si has elegido la mano que sostiene la rosa, significa que eres muy objetivo en tu relación contigo mismo. Eres capaz de analizar todos los aspectos de tu carácter, desde las fortalezas hasta las debilidades, y sabes cómo brindarte el apoyo adecuado en cada oportunidad. Tal vez tu autoestima no esté en los niveles más altos, pero sabes perfectamente que, incluso con tus límites, eres una persona digna. Esto significa que siempre tendrás un gran amor por ti mismo y por todo el esfuerzo que pones en vivir tu vida lo mejor que puedes. ¡Mucha gente realmente debería aprender esa actitud de ti!

Si has elegido la rosa significa que tu autoestima está muy alta y que, por ello, te tienes mucho amor. Intentas cuidarte en todos los sentidos, asegurándote de que tus necesidades y prioridades siempre se cumplan. Esta es una actitud muy saludable para el bienestar psicológico, pero esconde un grave peligro. Las personas que están demasiado enfocadas en sí mismas y en el cumplimiento de sus deseos generalmente pueden ser egoístas, no inclinadas a preocuparse por los demás y compartir.

Su preferencia fue por la mujer, indica que no se tiene una alta autoestima. Muy a menudo te encuentras “permaneciendo en un segundo plano” en ocasiones públicas, pero también en las relaciones de amor y amistad. No eres alguien a quien le gusta ser el centro de atención simplemente porque no crees que tienes lo necesario para ser admirado o simplemente observado por un extraño.

¿Este test visual te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos y retos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

VIDEO RECOMENDADO

Pocas personas pueden decir que se conocen muy bien. Si quieres ser una de ellas, entonces no desaproveches la oportunidad que hoy te damos con el test de personalidad que está en el siguiente video. ¡Participa!